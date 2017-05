بدأ تصويره قبل 4 سنوات.. المخرج الأميركي - السوري تيرينس ماليك يعود بـ Song To Song

يُصنف كواحد من أفضل مخرجي هوليوود في التاريخ، ودائماً ما يُنظر له كأحد عظماء الإخراج السينمائي بجانب ألفريد هيتشكوك، وستانلي كوبريك، وأورسون ويلز، ومارتن سكورسيزي، وغيرهم.

أفلامه كثيراً ما تُصنف كتحف فنية استثنائية، إنه المخرج الأميركي من أصول سورية تيرينس ماليك.









بعد فيلمه الوثائقي الأخير Voyage of Time، الذي صدر عام 2016، وشارك فيه كل من براد بيت، وكيت بلانشيت بالتعليق الصوتي على أحداثه، يعود إلينا تيرينس ماليك في 2017 بفيلمه الجديد Song To Song من كتابته وإخراجه، والذي صدر بدور العرض السينمائي يوم 17 مارس/آذار 2017.

يشارك في الفيلم مجموعة من أشهر وأنجح نجوم هوليوود حالياً، حيث يقوم ببطولته: رايان جوسلينج، وناتالي بورتمان، وروني مارا، ومايكل فاسبندر، وكريستيان بيل، وكيت بلانشيت، وبينيتو ديل تورو، وفال كيلمر، وغيرهم من النجوم.

كما يشاركهم البطولة مجموعة من أشهر المطربين والفرق الموسيقية الأميركية أهمهم: إيجي بوب، وباتي سميث، وجون لايدون، وفرقة (Arcade Fire) ، وغيرهم.

ويقوم بالتصوير السينمائي للفيلم (إيمانويل لوبزكي) الحاصل على 3 جوائز أوسكار.

قصة الفيلم: أحلام النجاح الموسيقي وكوابيس الخيانة المُظلمة

تدور أحداث الفيلم في مدينة "أوستن" بولاية تكساس الأميركية ، حول مجموعة من العشاق، فنشاهد قصة BV "ريان جوسلينج"، وفاي "روني مارا"، الحبيبين اللذين يعملان مؤلفَي أغانٍ.

ثم نشاهد علاقة كوك "مايكل فاسبندر" الذي يعمل منتجاً موسيقياً، ويقع في حب نادلة ناتلي بورتمان، وتتوالى الأحداث التي توضح كيف تسعى تلك الشخصيات إلى تحقيق النجاح في عالم موسيقى الـRock & Roll، والوصول للشهرة والمجد، ولكن ينكشف لنا أن تلك العلاقات ليست صادقة تماماً، فهناك العديد من الخيانات، والإغراءات بحياتهم.

شهد Song To Song العديد من التأجيلات والتعديلات على مدار الخمس سنوات الماضية، فكان من المُفترض أن يكون اسم الفيلم Lawless، ثم تغير إلى Weightless ؛ وذلك لتشابه عنوان Lawless مع عنوان فيلم شهير صدر عام 2012 للنجم توم هاردى، والنجمة جيسيكا شاستين، وفي النهاية، تم الاستقرار على اسم "Song To Song". بدأ تصوير الفيلم عام 2012، ولم ينته تصوير الفيلم إلا العام الماضي.

تيرينس ماليك: ما بين العبقرية والانطوائية

رغم أن مسيرة تيرينس ماليك الإخراجية تمتد إلى أكثر من 40 عاماً، فإنه لم يقم إلا بإخراج 9 أفلام فقط طوال هذه المدة، وقد يغيب سنواتٍ قبل أن يظهر له فيلم جديد.

فقد توقف تيرينس عن الإخراج السينمائي 20 عاماً، منذ 1978 بعد إخراج ثاني أفلامه Days of Heaven وحتى عام 1998، عند صدور ثالث أفلامه The Thin Red Line، ثم توقف مرة أخرى عن العمل 7 سنوات، وعاد عام 2005 بفيلم The New World للنجم (كولين فاريل).

منذ عام 2011، حدثت طفرة في أعمال تيرينس ماليك الفنية، حيث أخرج 5 أفلام؛ وهي: The Tree of Life عام 2011 لبراد بيت وشون بين، والذي صُنف كواحد من أعظم أعمال تيرينس الإخراجية، ثم To The Wonder عام 2012 للنجم بن أفليك. وفي 2015، قدم لنا تيرينس فيلم Knight of Cups لكريستيان بيل، وكيت بلانشيت، وناتالي بورتمان.

ومن المُقرر أن يصدر فيلم جديد لتيرينس عام 2018 بعنوان Radegund.

ترشحت أفلام تيرينس ماليك للعديد من الجوائز؛ فقد ترشح فيلماه: The Thin Red Line عام 1998، وThe Tree of Life عام 2011 لأوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج، كما ترشح أيضاً لـ"غولدن غلوب" أفضل مخرج عن فيلم Days of Heaven عام 1978، كما فاز بجائزة مهرجان "كان" السينمائي لأفضل إخراج عام 1979 عن فيلم Days of Heaven، وفاز فيلمه Tree of Life بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم سينمائي عام 2011.

ورغم عبقريته السينمائية الفذة، فإنه نادر الظهور، سواء في المؤتمرات الصحفية، أو الأحاديث التليفزيونية، وقلما تجد له صوراً، أو مقاطع فيديو، والمعروف عنه ميله إلى الوحدة والعزلة، والابتعاد بحياته الشخصية عن صخب هوليوود، والبروباغندا التي تحيط بحياة نجومها.