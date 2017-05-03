5 مسلسلات كوميدية في رمضان.. عدد قليل وحرب شرسة

اعتاد الجمهور العربي على مشاهدة عدد كبير من الأعمال الكوميدية في شهر رمضان، فوسط عشرات المسلسلات كان نصيب كبير للكوميديا.

إلا أن عدد الأعمال الكوميدية في رمضان 2017، سيكون قليلاً، فبين 35 مسلسلاً سيتم عرضها، توجد فقط خمسة أعمال كوميدية.

ولا يمكن اعتبار فيلم الزعيم عادل إمام "عفاريت عدلي علام" كوميديا، إذ أنه يهتم في السنوات الأخيرة بتقديم أعمال تعتمد على كوميديا الموقف لا الأعمال الكوميدية. فأعماله في الفترة الأخيرة، تركز على القصة في المقام الأول.

"خلصانة بشياكة".. التفكير خارج الصندوق

أول الأعمال التي ينتظرها الجمهور في رمضان، مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي يجمع أحمد مكي بهشام ماجد وشيكو، الذي يتوقع له الكثيرون نجاحاً كبيراً، خاصة في ظل التجارب السابقة لأبطاله، فأحمد مكي قدم سلسلة ناجحة في خمس سنوات متفرقة في شهر رمضان وهو المسلسل الكوميدي "الكبير أوي" بأجزائه الخمسة.









التجربة الوحيدة لهشام ماجد وشيكو والتي شاركهما فيها أحمد فهمي قبل أن ينفصل عنهما كانت "الرجل العناب"، حيث حقق المسلسل نجاحاً كبيراً.









واختار فريق العمل التكتم عن تفاصيل المسلسل الذي تدور أحداثه في جزأين، الأول يتناول قصة ثلاثة أصدقاء يعيشون في أحد الأحياء الشعبية، تصرفاتهم فيها كثير من التهور، وهو ما يتسبب لهم في الكثير من المشاكل.

وفي الجزء الثاني من المسلسل، تتطور الأمور وتصل إلى حرب عالمية ثالثة بين القوى العظمى في العالم، وهي الحرب التي ستؤدي إلى فناء معظم سكان الأرض.

مسلسل "خلصانة بشياكة" من بطولة أحمد مكي، هشام ماجد شيكو، دينا الشربيني، محمد أسامة "أوس أوس" ودينا محسن "ويزو"، وهو من تأليف فاروق هاشم وأحمد المحمدي، إخراج هشام فتحي وإنتاج شركة بيج برودكشنز.

"هو وهي وهو" أحمد فهمي يتحدى

بعدما انفصل أحمد فهمي عن صديقيه هشام ماجد وشيكو قدم كل فريق عملاً منفصلاً، إذ قدم هو "كلب بلدي" فيما قدما فيلم "حملة فريزر"، وعُرض الفيلمان في نفس الموسم ليتفوق فهمي على الثنائي.

ويقدم أحمد فهمي مسلسل "هو وهي وهو"، وهو مسلسل كوميدي اجتماعي يشارك في بطولته أكرم حسني، شريك أحمد فهمي في النجاح السينمائي في بطولته المنفردة الأولى "كلب بلدي".

ومن المنتظر أن يكون التحدي كبيراً بين الكوميديا الاجتماعية التي يقدمها أحمد فهمي والأفكار التي يعتمد عليها هشام ماجد وشيكو ومعهما قوة كوميدية مثل أحمد مكي.









قصة المسلسل تدور في إطار حلقات منفصلة متصلة حول مخرج إعلانات يقع في الكثير من المشاكل، خاصة مع زوجته، وهو ما يجعله يلجأ لصديقه ليحل تلك المشاكل، وهو ما ينتج عنه الكثير من المواقف الكوميدية.

المسلسل من بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، مي عمر، رجاء الجداوي، دانا حمدان وإسلام إبراهيم، ومن تأليف تامر إبراهيم، إخراج كريم العدل وإنتاج طارق الجنايني.

"لمعي القط".. قوة الدفع السينمائي

حقق محمد عادل إمام نجاحاً كبيراً في السينما، فقد بدأ مشواره بطلاً في "البيه رومانسي" منذ أكثر من ثماني سنوات، ولكنه فشل في إثبات نفسه، ليعود للأدوار الثانية في أعمال والده الدرامية قبل أن يبدأ في العودة لتجربة البطولة السينمائية في "كابتن مصر" عام 2015.

واستعان محمد إمام بكتيبة من نجوم الكوميديا الشباب، ليحقق نجاحاً كبيراً غير متوقع، ثم يكرر هذا النجاح متفوقاً على أسماء أكبر منه في السوق عام 2016 بفيلمه "جحيم في الهند"، ويحقق إيرادات جعلته ثالث أعلى فيلم في تاريخ السينما المصرية من حيث الإيرادات بعد فيلمي "صنع في مصر" و"الجزيرة 2".

وقرر محمد إمام خوض تجربة البطولة الدرامية الأولى له معتمداً على نجاحه الكبير في السينما وتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في الشارع المصري، حيث تدور أحداث المسلسل حول سائق أتوبيس في أحد المدارس الخاصة يقع في العديد من المشاكل الطريفة.

"لمعي القط" من بطولة محمد عادل إمام، لقاء الخميسي، تارا عماد، حسن حسني، أحمد فتحي، عمر مصطفى متولي، محمد أنور، صلاح عبد الله ومصطفى أبو سريع، من تأليف حازم الحديدي ، إخراج عمرو عرفة وإنتاج تامر مرسي.









"هربانة منها".. ياسمين عبد العزيز تتحدى تامر حسني

مشكلة حدثت بين تامر حسني وياسمين عبد العزيز جعلت استمرار مشروعهما الدرامي "وعلى رأي المثل" أمراً مستحيلاً. فالأول كان يرى أنه تم تهميش دوره لصالح ياسمين عبد العزيز وسانده في ذلك أيمن بهجت قمر مؤلف المسلسل، في حين أن المؤلف الثاني في المسلسل خالد جلال كان يساند ياسمين عبد العزيز.

وانتهى الأمر بإعلان تصوير المسلسل الذي لن يظهر للنور، بسبب خلاف على مساحات الأدوار بين النجمين، ليدخل تامر تصوير فيلمه الجديد في حين فضلت ياسمين عبد العزيز دخول تصوير عمل درامي.

اختارت الفنانة الكوميدية المصرية مسلسل "هربانة منها" لتعود به للدراما بعد غياب 16 عاماً عن الدراما منذ آخر مسلسلاتها "الرقص على سلالم متحركة" مع سناء جميل ومحمود قابيل.

وتعود ياسمين لجمهورها في التليفزيون هذه المرة بتحديين، الأول هو رغبتها في التأكيد على نجاحها في التليفزيون بجانب السينما على الرغم من غيابها طوال هذه الفترة، والثاني هو تحدي تامر حسني.









واعتمدت ياسمين على مصطفى خاطر نجم "مسرح مصر" وزميله علي ربيع، والفنانين حسن حسني وسامي مغاوري، والمسلسل من تأليف خالد جلال، وإخراج معتز التوني وإنتاج تامر مرسي.

"الضايعين".. دنيا سمير غانم تبحث عن منافس

في العام قبل الماضي قدمت دنيا سمير غانم مسلسل "لهفة" ولم تعتمد على أسماء رنانة في عالم التمثيل، فقط استعانت بوالدها سمير غانم والممثل الشاب وقتها، علي ربيع، الذي كان حقق شعبية كبيرة من خلال مسرح مصر، والفنان الشاب محمد سلام، ونجحت في تحقيق مشاهدات عالية في التلفزيون وكذلك موقع يوتيوب.









وفي سنة 2016 حققت أعلى نسبة مشاهدة للمسلسلات على موقع الفيديوهات الشهير من خلال المسلسل الذي قدمته مع شقيقتها إيمي "نيللي وشريهان" متفوقة على جميع مسلسلات رمضان المعروضة على يوتيوب.









تقدم دنيا سمير غانم في مسلسل "الضايعين"، الذي تصوره في سرية تامة، قصة شبيهة بقصة مسلسل "Lost" الشهير ولكن بطريقة كوميدية، إذ سيسافر مجموعة من الشباب إلى الصين ويتعطل محرك الطائرة التي تقلهم، ويضطر قائد الطائرة للهبوط اضطرارياً في أحد جزر تايلاند، وستحدث العديد من المواقف الكوميدية الطريفة خلال محاولاتهم المتعددة للخروج من الجزيرة.

وتستعين دنيا سمير غانم في المسلسل بكل من بيومي فؤاد، سمير غانم، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني وشيماء سيف، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة روزناما للإنتاج الفني.