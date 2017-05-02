قنَّاصٌ سوري يقتل مستشاراً عسكرياً روسياً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017 مقتل مستشار عسكري روسي برصاص قناص تابع للمعارضة في سوريا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الوزارة أن المستشار العسكري قتل بنيران قناص من المسلحين الذين استهدفوا موقعاً لجيش النظام السوري، دون ذكر المكان بالتحديد.

وأضافت وزارة الدفاع أن العسكري يدعى "أليكسي بوتشيلنيكوف"، وكان في سوريا ضمن مجموعة المستشارين العسكريين الروس التي يقع على عاتقها تدريب وحدات المدفعية التابعة للنظام السوري.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت الدفاع الروسية مقتل ضابط روسي في سوريا، يعمل مستشاراً عسكرياً لدى قوات النظام السوري.

وقالت الوزارة وفقاً لوكالة سبوتنيك إن "الضابط لقي مصرعه إثر مواجهة مع بعض المسلحين حين حاول منعهم من الوصول إلى منطقة تدريب عدد من عناصر القوات الحكومية السورية"، دون مزيد من التفاصيل.

