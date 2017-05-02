فيديو: أفرغ الـ"ببرونة" من الحليب وملأها بـ"الرصاص" ليُرضع طفله

تداول رواد الشبكات الاجتماعية فيديو لطفل يرضع من "ببرونة" مليئة بالرصاص والطلقات النارية بدلاً من الحليب.









فيما يظهر الرضيع في الفيديو وهو يحاول النوم في سكينة وهدوء ويرضع بنهم من الببرونة الفارغة من الحليب.

ولم يتسن التأكد من تفاصيل عن الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 11 ثانية، بشأن تاريخ تصويره أو صاحبه أو السبب الذي دفع الشخص الممسك بالببرونة لفعل ذلك مع الصغير.

إلا أن بعض المعلقين على الفيديو، لفتوا إلى أن ذلك نوع من حب الشهرة على حساب طفلـ/ة بريئـ/ة.



الجاهلية الجهلاء, ومركبات النقص..https://t.co/jAiGWyAbEQ — هيلة فنيس آل جميح (@hailaalgahtani) ٢ مايو، ٢٠١٧