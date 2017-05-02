Lose Yourself في حملة انتخابية.. إيمينيم يرفع دعوى قضائية ضد الحزب الحاكم في نيوزلاندا

تقدمت شركتا 8 Mile Style، وMartian Affiliated المنتجتان لأغنية Lose Yourself الشهيرة للمغني الأميركي إيمينيم-Eminem، بدعوى قضائية ضد الحزب الوطني الحاكم في نيوزلندا، وجاءت الدعوة على خلفية استخدام الأخير لموسيقى الأغنية في حملة انتخابية جرت في 2014 دون أخذ التصريح من ملاكها.









وشهدت محكمة ولينغتون العليا، أمس الاثنين 1 مايو/أيار 2017، الاستماع للأغنية الشهيرة من قبل 9 محامين إضافةً إلى استماعهم لموسيقى الحملة الانتخابية في محاولة للتحقق من درجة التطابق.









من جانبه، صرح محامي المدعي غاري ويليام، أن مثل هذه الأغاني ذات قيمة عالية ويتطلب تصريح استخدامها ملايين الدولارات، مشيراً إلى أن شركات الإعلان والجهات الدعائية على علم بأن الأغنية ليست متاحة للاستخدام.

في حين رفض الحزب تلك الادعاءات زاعماً أن الموسيقى مختلفة، فيما قال مدير الحملة الانتخابية للحزب ستيفن جويس، إن الحزب حصل على التراخيص اللازمة بعدما اشترى مقطعاً صوتياً باسم "Eminem Esque" من مكتبة BeatBox الموسيقية.

هذا، وقال المتحدث باسم الشركة المنتجة جويل مارتن: "إن الذهاب إلى محكمة ضد حزب سياسي أمر غير اعتيادي، لكن لم يتم الرجوع للشركة للموافقة على استخدام أي من أغاني إيمينيم"، وتابع أن الشركة لن تسمح باستخدام الأغنية بأي حملة سياسية.

يشار إلى أن الأغنية المنتجة عام 2002 تحكي قصة انتقال المطرب الأميركي من الفشل إلى النجاح، وقد حققت شهرة عالمية واسعة حاصدةً الكثير من الجوائز منها جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية 2003، وكذلك جائزة غرامي كأفضل أغنية راب 2004.

ومن المنتظر الاستمرار بالنظر في القضية لـ 6 أيام قادمة في انتظار ما ستؤول إليه قرارات المحكمة.