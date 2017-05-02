فيسبوك وميكروسوفت وآبل تمنح متدربيها 8000 دولار شهرياً.. وإليك الفرص المتاحة

كشف استطلاع جديد، عن أعلى مرتبات يحصل عليها المتدربون في الشركات العالمية.

الاستطلاع الذي أعده موقع Glassdoor، رصد 25 شركة أميركية، تعطي مرتبات تصل إلى 8 آلاف دولار خلال فترة التدريب.

وتأتي شركة فيسبوك في مقدمة القائمة بمرتبات شهرية تصل إلى 8 آلاف دولار في المتوسط، أي 96 ألف دولار في السنة، بحسب CNN.

وجاءت بعدها شركة ميكروسوفت بمرتب 7،100 دولار شهرياً في المتوسط، ثم شركات، أمازون، وآبل، وYelp، وياهوو، وديل، وVMware، بمبالغ تتراوح بين 6،080 و 6،450 دولار شهرياً في المتوسط.

وتأتي جوجل في المرتبة الـ 11، بمبلغ 6 آلاف دولار شهرياً في المتوسط، بينما تأتي شركة أدوبي في المرتبة الـ 17 بمرتب 5،120$ شهرياً في المتوسط.

يمكنكم معرفة فرص التدريب المتاحة لكل شركة من هنا.

وفيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات عالمية إعطاءً للمرتبات خلال فترة التدريب:

1- فيسبوك 8،000$

2- ميكروسوفت 7،100$

3- إكسون موبيل 6،507$

4- سالزفورس 6،450$

5- أمازون 6،400$

6- آبل 6،400$

7- بلومبيرغ 6،400$

8- ييلب 6،400$

9- ياهوو 6،080$

10-في إم وير 6،080$