لماذا شكرَ الرئيس الفرنسي ملك المغرب؟.. تناولا الغداء معاً بحضور أصدقاء مشتركين

التقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017 في قصر الإليزيه ملك المغرب محمد السادس الذي يقوم بزيارة ذات أبعاد سياسية وثقافية، بحسب أوساط الرئاسة الفرنسية.

وكان محمد السادس أول رئيس دولة استقبله هولاند في 24 أيار/مايو 2012 بعد انتخابه، ويمكن أن يكون الأخير قبل انتهاء ولايته في منتصف الشهر الحالي.

وبعد لقاء ثنائي استغرق عشرين دقيقة، تقاسم الرئيس الفرنسي وملك المغرب الغداء مع الكاتبين ليلى سليماني والطاهر بن جلون، والخبير في شؤون الإسلام رشيد بن الزين، والممثل الكوميدي جمال دبوز ولاعب الجودو تيدي رينيه.

كما شارك أيضاً وزيرا الخارجية الفرنسي والمغربي جان مارك إيرولت وناصر بوريطة، ووزيرتا الثقافة والبيئة في فرنسا أودري أزولاي وسيغولين روايال، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانغ ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المغربية المهدي القطبي.

وأوضحت مصادر الإليزيه أن هولاند ومحمد السادس ناقشا بين أمور أخرى، مكافحة الجهاديين والاحتباس الحراري.

ومن المتوقع أن يكون جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضاً عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من هذا العام، واستعداده للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وقام المغرب في الأشهر الأخيرة بحملة دبلوماسية واسعة في أفريقيا تميزت بزيارة محمد السادس إلى العديد من بلدان القارة وتوقيع اتفاقات عديدة.

كما أن هولاند شكر الملك على مساهمة قيمتها 1,5 مليون يورو قدمتها بلاده إلى صندوق حماية التراث الثقافي للإنسانية الذي يهدده الإرهاب والحروب في الشرق الأوسط.