كيف ينوي ريدلي سكوت إعادة مكسيموس إلى الحياة في الجزء الثاني من Gladiator؟

كشَف المخرجُ ومنتج الأفلام البريطاني المخضرم ريدلي سكوت عن "قدرته" على إحياء شخصية مكسيموس التي جسّدها الممثل الأسترالي راسل كرو في الفيلم الملحمي الشهير Gladiator، الذي عرض عام 2000 وفاز بـ6 جوائز أوسكار في ذات العام، منها جائزتا أفضل فيلم وأفضل ممثل دور رئيسي لكرو، وحصد أرباحاً قدرت بـ أكثر من 450 مليون دولار في أميركا الشمالية والعالم.

On this day in 2000 "Gladiator" directed by Ridley Scott and starring Russell Crowe and Joaquin Phoenix premieres in LA (Best Picture 2001) pic.twitter.com/S0Z5zWtxYN

