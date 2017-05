حملة دعم كبيرة للسجين السعودي الأشهر في أميركا.. هذا ما ينتظر حميدان التركي اليوم في قاعة المحكمة

AURORA, CO, AUGUST, 20, 2005 - Homaidan Al-Turki, a Saudi Arabian national, faces a potential life sentence over allegations that he raped his Indonesian housekeeper and kept her as a virtual slave at his Aurora home. Homaidan, center, stands in the doorway of his Aurora home surrounded by his family who had not seen him for 80 days since he was incarcerated. Al-Turki bonded out of jail on Friday. Clockwise from top of photo: Son, Turki, 16, wife, Sarah Khonaizan, daughters, Ruba,

بعد ساعات من الآن و12 عاماً من الحبس بتهمة الاعتداء الجنسي على خادمته الإندونيسية يأمل السعودي حميدان التركي أن يعود مجدداً للسعودية حيث استنفرت عائلته على السوشال ميديا وأطلقت هاشتاغ #AlturkiParole، ينشرون من خلاله تغريدات باللغة الإنكليزية للمطالبة بإطلاق سراح والدهم. الموافقة على الإفراج المشروط أو رفضه أو تأجيل اتخاذ القرار لعامين آخرين هي باختصار الأحكام التي سوف تطال السعودي حميدان التركي في الجلسة القضائية التي تعقد اليوم الثلاثاء 2 مايو/أيار في ولاية كولورادو الأميركية. وقدّم محامي التركي شكوى شهر أبريل/نيسان الماضي، متهماً موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بإحباط نقله إلى السعودية الذي تمت الموافقة عليه بالفعل في عام 2013 من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بأنه اعتدى جنسياً على خادمة، وأنّ له علاقات إرهابية إضافة إلى تورطه في جريمة قتل مدير إدارة السجون بالولاية توم كلمنتس 52 عاماً الذي مات بإطلاق ناري من قبل مجهولين. وعلى خلفية مقتل كلمنتس واتهام الإعلام للتركي بالتخطيط لاغتياله، تم نقله للسجن الفيدرالي بحجة حمايته. ويسعى السجين السعودي وهو طالب دكتوراه وحاصل على الماجستير من جامعة دنفر بولاية كولورادو. إلى إصدار أمر قضائي يمكّنه من منع المدعي العام من الإدلاء ببيانات كاذبة عنه، بما في ذلك القول إن له علاقات بمقتل توم كلمنتس. موقع denverpost الأميركي ذكر أن القاضي بولاية كولورادو روبرت إدوارد بلاكبيرن، قبل بالشكوى المعدّلة، بعدما استبعد معظم الادعاءات ضد المدعي ولكن ليس جميعها. ونقل الموقع عن محامي التركي فيصل أحمد صلاح الدين، قوله: "نحن سعداء بما آلت إليه الأمور، بعد الشكوى". في المقابل، ينفي المتهمون ما وجهه إليهم محامي السجين السعودي من تهم التآمر لوقف نقله إلى بلاده الذي تجب الموافقة عليه من وزارة العدل الأميركية أولاً، وأرسلوا بداية مراسلة للحاكم جون هيكينلوبر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أدانت فيها سلوك التركي مثل المتاجرة بالبشر والاعتداء الجنسي على خادمته عدة مرات. وكان قد حكم على التركي 2005 بالحبس 8 سنوات ثم خفف إلى 6 سنوات لحسن سلوكه وسيرته، وفقاً للقانون في ولاية كولورادو الذي يخصم 10 أيام من كل شهر للسجين الجيد بسلوكه، وبذلك أنهى محكوميته إلا أن لجنة الإفراج المشروط أجلته. وقد انتشر الوسم #AlTurkiParole بشكل كبير في الدول الخليجية وتصدّر الكويت والسعودية. من كان يتقن اللغة الانجليزية :

ينتظر منك أخوك حميدان التركي مشاركتك في هذا الهاشتاق بكلمة تدافع عنه بها وتدعو لإطلاق سراحه:

