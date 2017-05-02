أردوغان: وداعاً للاتحاد الأوروبي في هذه الحالة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017 أن تركيا "ستودع" الاتحاد الأوروبي في حال لم يفتح فصولاً جديدة من المفاوضات معها حول انضمامها إلى التكتل.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "ليس أمامكم من خيار سوى فتح الفصول التي لم تفتحوها بعد" مضيفاً "إذا فتحتم (الفصول)، فهو أمر جيد جداً، أما في الحالة المعاكسة فوداعاً".

وتدهورت العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، المتوترة أساساً منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو، خلال حملة الاستفتاء حول توسيع صلاحيات أردوغان والذي نظم في 16 نيسان/أبريل بسبب إلغاء تجمعات مؤيدة للرئيس التركي في أوروبا.

وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تراوح مكانها منذ عدة سنوات، ومن غير المرجح تحقيق تقدم فيها كما يبدو.

ومنذ بدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رسمياً عام 2005، تم فتح 16 فصلاً فقط من أصل 35 كان آخرها في حزيران/يونيو 2016 ويتعلق بمسائل مالية وأخرى تتعلق بالموازنة.

ورغم التوتر، تبقى تركيا شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي لا سيما في حملة مكافحة الإرهاب وفي ملف الهجرة. وأبرمت أنقرة وبروكسل السنة الماضية اتفاقاً أتاح خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى اليونان من السواحل التركية بشكل كبير.

ويعتزم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إجراء محادثات مع الرئيس التركي خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد في 25 أيار/مايو في بروكسل كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت.

وقال أردوغان الثلاثاء "أولاً، عليكم معالجة هذه الفصول، عليكم الوفاء بوعودكم. وبعد ذلك سنجلس إلى الطاولة. في الحالة المعاكسة لن يعود هناك أي شيء نبحثه معكم".

وتطرق الرئيس التركي عدة مرات إلى احتمال تنظيم استفتاء شعبي لاتخاذ قرار حول مواصلة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أم لا.