زين مالك يطلب من معجبيه التبرع لعلاج صديقة والدته.. هكذا أحرجه الجمهور

تعرَّض زين مالك، المغني السابق في فرقة One Direction البريطانية، لهجومٍ شديدٍ على الشبكات الاجتماعية بعد حثه معجبيه على جمع 150.4 ألف دولار أميركي لأعز أصدقاء والدته المصابة بمرض السرطان.



وتفاعل الشاب (24 عاماً) مع متابعيه، البالغ عددهم 21.8 مليون شخص، للمساعدة في جهودِ جمع تبرعات لعائشة بوت، صديقة والدته تريشا مالك، المُصابة بسرطان الرئة الطرفية، والتي تسعى إلى تمديد علاجها في إسطنبول، وفقاً لما جاء في تقريرٍ صحيفة Daily Mail البريطانية.

تم انتقاد المغنى الشهير، والتي تُقدَّر ثروته بقيمة 38.63 مليون دولار أميركي؛ لعدم دفعه المال بنفسه، بعدما شارك رابط صفحة طلب التبرعات على موقع Go Fund Me، مع معجبيه الذين قالوا إنَّ النجم "فاحش الثراء"، وتساءلوا: "لماذا لا يموِّل العلاج بنفسه؟!".

This is my Mums best friend

Please help in any way possible 🙏🏽https://t.co/ZAdKCNrWqp — zayn (@zaynmalik) April 28, 2017

وأوضحت عائشة، في موقع جمع التبرعات، أنَّها أمٌ تبلغ من العمر 47 عاماً، وشُخِّصت حالتها بسرطان الرئة في سبتمبر/أيلول 2015.

وقالت عائشة: "جاء التشخيص بأنني مُصابةٌ بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، ذلك الذي لا يمكن الشفاء منه ولا تجدي معه العمليات الجراحية. إنّه في المرحلة الثالثة، في العقد الليمفاوية والبنكرياس أيضاً".



ووصفت دورات العلاج الكيماوي المُنهِكة واللحظة المُفجِعة عندما أخبرها الأطباء، في مارس/آذار الماضي، بأنَّ لديها 14 ورماً صغيراً في المخ.



وأوضحت عائشة أنَّ أملها الوحيد هو العلاج الكيماوي في عيادةٍ بإسطنبول تُعالج مرضى المرحلة الرابعة من السرطان.



وتابعت: "لقد بحثنا، وما من مكانٍ آخر في العالم يُمكن أنَّ يُقدِّم لي أي شيءٍ قريب من هذا. لذا يُرجى مساعدتي للبقاء مع ابنتي فترة أطول. أعلم أنَّ تكلفة هذا العلاج آلاف الجنيهات، وقد جمعنا بالفعل 45 ألف دولار أميركي من المدخرات وغيرها".

وأضافت: "بالنسبة لي، ما جمعناه يكفي كي أبدأ على الفور في الجلسة الأولى، المكثفة، وهي خطة علاج لمدة 3 أسابيع وُضِعَت لي تحديداً. وتكاليف الجلسة الثانية، وهي خطة مدتها 10 أيام، مُغطاة أيضاً. ومن المأمول أنَّ يُمول فاعلو الخير الجلسات العشر المقبلة".



وجمعت الصفحة، التي نُشرت يوم الجمعة، بالفعل 17.327 ألف دولار أميركي من إجمالي مبلغ 120 ألف جنيه إسترليني (154.63 ألف دولار أميركي) المطلوب. وتباينت آراء متابعي زين بعد أن نشر زين رابط الصفحة على حسابه في موقع تويتر وحث معجبيه على المساعدة.

المعجبون يردُّون على المنتقدين









وعلَّق أحد المعجبين: "أنت ثريٌّ جداً؟... كما قلت من قبل، بإمكانه أن يدفع المبلغ كاملاً. إنّه لا يحتاج إلى مساعدتنا. فهو فاحش الثراء... ثروته تقدر بـ50 مليون دولار... ابحثوا عن ثروته... كان بإمكانه أنَّ يدفع المبلغ بالكامل لأنه غني... بإمكانه أنَّ يقدم القليل جداً نيابةً عن صديقة العائلة. هذا غريب!".

يذكر أن قائمة الأغنياء لصحيفة صنداي تايمز قدرت ثروة نجم البوب بـ36 مليون دولار أميركي.

ومع ذلك، غمر معجبو المغنى حسابه على الموقع بالكثير من الدعم، مع إحدى التغريدات تقول لزين: "سنرسل لها بعض التبرعات... ولكن، كيف تعرفون أنَّه لم يدفع لها؟!".



وفي العام الماضي 2016، اشترى زين صندوقاً خيرياً في نادي برادفورد سيتي لكرة القدم باسم جده والتر برانون. وخُصِّصَ القسم الفاخر للأطفال المرضى والمحرومين للاستمتاع بمباريات كرة القدم.



وكان النجم، في عام 2015، قد استغل عيد ميلاده في يناير/كانون الثاني لجمع تمويلٍ من أجل صندوق التمويل الآسيوي البريطاني، وهو جمعية خيرية أُنشئت لمساعدة المجتمعات المحلية في جنوب آسيا.