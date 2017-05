زين مالك يطلب من معجبيه التبرع لعلاج صديقة والدته.. هكذا أحرجه الجمهور

تعرَّض زين مالك، المغني السابق في فرقة One Direction البريطانية، لهجومٍ شديدٍ على الشبكات الاجتماعية بعد حثه معجبيه على جمع 150.4 ألف دولار أميركي لأعز أصدقاء والدته المصابة بمرض السرطان.



وتفاعل الشاب (24 عاماً) مع متابعيه، البالغ عددهم 21.8 مليون شخص، للمساعدة في جهودِ جمع تبرعات لعائشة بوت، صديقة والدته تريشا مالك، المُصابة بسرطان الرئة الطرفية، والتي تسعى إلى تمديد علاجها في إسطنبول، وفقاً لما جاء في تقريرٍ صحيفة Daily Mail البريطانية.

تم انتقاد المغنى الشهير، والتي تُقدَّر ثروته بقيمة 38.63 مليون دولار أميركي؛ لعدم دفعه المال بنفسه، بعدما شارك رابط صفحة طلب التبرعات على موقع Go Fund Me، مع معجبيه الذين قالوا إنَّ النجم "فاحش الثراء"، وتساءلوا: "لماذا لا يموِّل العلاج بنفسه؟!".

This is my Mums best friend

Please help in any way possible 🙏🏽https://t.co/ZAdKCNrWqp

— zayn (@zaynmalik) April 28, 2017