جانيت جاكسون تخرج عن صمتها: قضية طلاقي في المحكمة والأمر بيد الله

خرجت الممثلة والمغنية الأميركية جانيت جاكسون ،عن صمتها بعد إعلان انفصالها عن زوجها رجل الأعمال البليونير القطري وسام المانع، وتحدثت في كليب صوَّرته بنفسها حول ابنها الرضيع ونيتها العودة إلى الغناء مرة أخرى.

بدأت المغنية ذات الـ50 بممازحة جمهورها حول وزنها الزائد، مؤكدة أن تغيرات كبيرة طرأت على جسدها منذ إنجاب ابنها عيسى في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2017.

وقالت: "أهلاً يا أحبابي، إنني جان.. في حال عدم قدرتكم على تمييزي لزيادة وزني بعد وضعي عيسى"، واصفةً إياه بـ"الجميل"، شاكرةً الله على أن وهبها إياه، قائلةً إنه يتمتع بصحة جيدة ولطيف ومحبّ، "يا له من طفل سعيدَ".

ثم أكدت انفصالها عن زوجها، "أريد أن أصارحكم بأنني انفصلت عن زوجي، وقضيتنا في المحكمة، والأمر بيد الله".

A special message from Janet for her fans. pic.twitter.com/VXa6h25ksK — Janet Jackson (@JanetJackson) May 2, 2017

ثم أكدت انفصالها عن زوجها، "أريد أن أصارحكم بأنني انفصلت عن زوجي، وقضيتنا في المحكمة، والأمر بيد الله".

ومضت جانيت في رسالتها المصورة إلى تأكيد رغبتها في العودة لاستكمال جولتها الغنائية التي كانت قد أوقفتها بعد أن علمت بحملها من أجل المحافظة على سلامته.

وأعلنت أنها غيَّرت اسم جولتها الفنية لتحمل اسم State of the World tour، كما ختمت بشكر معجبيها على صبرهم.

وكان مدير أعمال المغنية قد أكد في وقت سابق، أنها ستحصل على 500 مليون دولار من الملياردير القطري وسام المانع بعد اتفاقهما على الطلاق، وليس 200 مليون كما أفادت مجموعة من الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة.

نجمة البوب وشقيقة النجم الأشهر مايكل جاكسون تزوَّجت رجل الأعمال القطري وسام المانع عام 2012، وأنجبت طفلهما الأول عيسى في الثالث من يناير/كانون الثاني 2017.

وكانت مصادر صحافية قد تناقلت خبر اعتناق المغنية الأميركية جانيت جاكسون الدين الإسلامي بعد زواجها، وأججها ظهورها في الأماكن العامة وخلال جولاتها الغنائية بملابس محتشمة.

