جانيت جاكسون تخرج عن صمتها: قضية طلاقي في المحكمة والأمر بيد الله

خرجت الممثلة والمغنية الأميركية جانيت جاكسون ،عن صمتها بعد إعلان انفصالها عن زوجها رجل الأعمال البليونير القطري وسام المانع، وتحدثت في كليب صوَّرته بنفسها حول ابنها الرضيع ونيتها العودة إلى الغناء مرة أخرى.

بدأت المغنية ذات الـ50 بممازحة جمهورها حول وزنها الزائد، مؤكدة أن تغيرات كبيرة طرأت على جسدها منذ إنجاب ابنها عيسى في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2017.

وقالت: "أهلاً يا أحبابي، إنني جان.. في حال عدم قدرتكم على تمييزي لزيادة وزني بعد وضعي عيسى"، واصفةً إياه بـ"الجميل"، شاكرةً الله على أن وهبها إياه، قائلةً إنه يتمتع بصحة جيدة ولطيف ومحبّ، "يا له من طفل سعيدَ".

ثم أكدت انفصالها عن زوجها، "أريد أن أصارحكم بأنني انفصلت عن زوجي، وقضيتنا في المحكمة، والأمر بيد الله".

A special message from Janet for her fans. pic.twitter.com/VXa6h25ksK

— Janet Jackson (@JanetJackson) May 2, 2017