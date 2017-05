"أقذر من أي موسم مضى".. تريلر الموسم الخامس من House of Cards

أنذرَ الكليب الدعائي للجزء الخامس من المسلسل السياسي الأميركي House of Cards بعودة "أقذر من القذارة "، لشخصية الرئيس الأميركي الفاسد فرانك أندروود وزوجته كلير.

إذ يبدو من اللقطات الجديدة أن الرئيس العتيد، لا ينوي الاكتفاء بفترتين رئاسيتين حسب ما ينص عليه دستور بلاده، كيف لا؟ وإلى جانبه زوجته الداهية كلير نائبته في المنصب.

ويعد المسلسل من أنجح المسلسلات الأميركية في الـ 10 سنوات الأخيرة، ويحكي قصة فرانك آندروود (كيفن سبيسي) وزوجته كلير (روبن رايت)، وهما زوجان يصعدان سياسياً بواسطة خلطة من المؤامرات يحيكانها من العيار الثقيل، والقتل والفساد حتى يصلا سدة الحكم ويسكنا البيت الأبيض.

صحيفة The Sun البريطانية هي التي وصفت الموسم الجدير بـ "القذر" بعد أن نشرت Netflix الشبكة المنتجة للعمل الكليب المذكور، وظهرت فيه عودة الزوجان ليثبتا أنها أكثر "تحايلاً وخداعاً" من أي وقت مضى.

The American people don't know what's best for them... I do. May 30. pic.twitter.com/EhGUKb8eOb — House of Cards (@HouseofCards) May 1, 2017

وعلى خلفية موسيقى إيقاعية تنذر بما لا يحمد عقباه، نستمع إلى صوت أندروود، وهو يقول بنبرة الواثق بنفسه والساخر في ذات الوقت من شعبه في ظل انتخابات جديدة، واصفاً الأميركيين بـ "الأطفال الذين لا يعلمون ما هو الأفضل لهم".

ويمضي أندروود قائلاً مخاطباً زوجته "أنا أعلم مصلحتهم، أعلم تماماً ما يحتاجونه.. إنهم كالأطفال علينا مسح أيديهم المتسخة وأفواههم القذرة.. نعلمهم الصح من الخطأ ونلقنهم طريقة تفكيرهم وحتى ما يشعرون به، ونملي عليهم ما يريدون!.. إنهم بحاجة إلى التوجيه خلال أحلامهم ونحت مخاوفهم.. ويا لهم من محظوظين كوني رئيسهم ولديهم أنتِ".

بل وينذر بما هو أفظع من ذلك وهو يقلب الأرقام كل 4 سنوات من 2016 حتى 2036! أي 20 سنة !

الكليب الدعائي عبر لقطاته السريعة، يعد أيضاً بالمزيد من المغامرات الجنسية والعنف والفساد التي اعتادها المشاهد للعمل.

حتى أن كلير تظهر في لقطة تنذر بفزع ستمر به البلاد تحت حكمهما وهي ترتدي قناعاً واقياً للغازات السامة.

فيما يظهر أندروود نفسه وهو ملقى على أرضية مكتبه في البيت الأبيض فاقداً للوعي على يبدو، وتدور حول رأسه أقدام سيدة بحذاء أسود بكعب عالٍ.

وينتهي الكليب بعبارة "أمة واحدة تحت حكم آل أندروود" علماً أنها مقتبسة من قسم الولاء الذي تردده الأمة الأميركية وفيه تقول "أمة واحدة تحت حكم الله".

House of Cards Season 5 Trailer is "Bringing the Terror" https://t.co/AJZea4Nv5X pic.twitter.com/M6F2MnHUsT — TVOvermind (@TVOvermind) March 24, 2017

وبحسب وصف The Sun أيضاً، فإن المواسم السابقة روت عطش المشاهد بكل قصة شديدة السواد والغرابة، عندما يأتي الأمر لفرض أندروود سيطرته على بلاده سواء بالقتل والاغتيال أو حتى الابتزاز الجنسي لأعدائه، إلا أن الموسم المنتظر يبدو "أشد حلكة" من أي وقت مضى، نظراً لتحالف الزوجين أندروود من أجل نيل السلطة في انتخابات "لا تعرف الرحمة" متسائلين: إلى أين سيقودنا هذا الثنائي الديناميكي الذي يستخدم الديمقراطية بطريقة ملتوية"؟ خاصة وأن خصمهما مرشح الرئاسة الجمهوري "ويل كونوي" ويلعب دوره جويل كينمان يقف لهما بالمرصاد.

وكانت شبكة Netflix قدر ارتأت أن يوم تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، هو اليوم الأنسب للإعلان عن الموسم الجديد من House of Cards، إذ نشرت الشبكة تدوينة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، تشمل مقطع فيديو صغيراً وجملة "نحن نصنع الإرهاب".

We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj — House of Cards (@HouseofCards) January 20, 2017

في الفيديو الملحق بالتدوينة يظهر العلم الأميركي مقلوباً "وهو الشعار المعروف للمسلسل" وبينما تبتعد عنه الكاميرا لتظهره كلياً في مقدمة البيت الأبيض، نستمع إلى أطفال ينشدون قسم الولاء الأميركي المعروف Pledge of Allegiance، وفي نهاية الفيديو يتم الكشف عن موعد طرح الموسم الخامس من المسلسل والذي قررت الشبكة طرحه يوم 30 من مايو/آيار 2017.