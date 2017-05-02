صور: ملياردير روسي يُنفق 463 مليون دولار لشراء أضخم يخت في العالم بلا أية نوافذ!.. وهذه إمكاناته

يمتلك الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو، يختاً ضخماً يبلغ سعره أكثر من 463 مليون دولار، والذي أُطلِقَ عليه اسم Sailing Yacht A.

ويحتوي اليخت على ساريات طولها نحو 100 متر، ويتكوَّن من 8 طوابق، وغرفةٍ لمشاهدة الأحياء البحرية تحت سطح الماء، ومهبط للطائرات المروحية، وفقاً لما نشرته صحيفة Metro البريطانية.

وتوضِّح الصور التي التُقِطَت لليخت، الإثنين 1 مايو/أيار 2017، أنَّه موجودٌ في منطقةِ جبل طارق، مع ظهور بعض العاملين الذين يؤدون مهمات فحصٍ على متنه.

وكان المهندس المعماري والمُصمِّم الفرنسي البارز فيليب ستارك، هو من صمَّمَ اليخت الضخم، الذي لا يحتوي على أية نوافذ.

وعلى ما يبدو، يُفضِّل ميلينشينكو، الذي تبلغ ثروته نحو 10.8 مليار جنيه إسترليني (13.9 مليار دولار)، استخدام الحرف "A" في تسمية يخوته؛ كي تُدرَج في بداية قوائم سجلات النقل البحري.

وسيكون اليخت جاهزاً عما قريب لتسليمه إلى مالكه.

وقال ديرك كلوسترمان، المُشرف العام على مشروع بناء يخت ميلينشينكو: "هذه أصعب مهمة كُلِّفت إياها طوال مسيرتي المهنية".

وأضاف كلوسترمان: "أنا واثقٌ بأن هذا اليخت سيكون أضخم اليخوت في العالم من ناحية التصميم، والتكنولوجيا المزوَّد بها على مدار الأعوام المقبلة. فجماله فاتنٌ، وسيكون تصميم فيليب ستارك المُذهل، ورؤيته الثاقبة هما محور الحديث بأي مكانٍ يذهب إليه اليخت في شتى أنحاء العالم. ونتطلع إلى لحظةِ تسليمه لمالكه تسليماً نهائياً".

وقال هولغر كال، المدير العام لترسانة نوبيسكروغ الألمانية لبناء وإصلاح السفن، في تصريحه لموقع superyachts.com، إنَّ اليخت Saling Yacht A كان "واحداً من أكثر المشاريع الخيالية التي شاركت فيها ترسانة نوبيسكروغ بلا شك".

وفي فبراير/شباط الماضي، احتجزت السلطات اليخت في منطقة جبل طارق؛ لأن ميلينشينكو "لم يدفع ثمنه كاملاً"، حسبما ذكرت بعض التقارير.