لمترقبي PlayStation 5.. هذا هو موعد إصداره

تشير الأنباء إلى احتمالية إطلاق شركة سوني جيلاً جديداً من منصتها للألعاب بلاي ستيشن 5 PlayStation قبل نهاية عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال من مصدرٍ موثوقٍ يعود للمحلل داميان ثونغ، المحلل بشركة ماكاري Macquarie المتخصصة في القطاع الاستهلاكي.

ويمتلك المحلل ثونغ سجلاً جيداً بالنسبة للتوقعات المتعلقة بهذا النوع من المنتجات الاستهلاكية، حيث تنبأ سابقاً، وبشكل دقيق، بما يخص PlayStation 4 Pro التي أطلقتها الشركة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وPlayStation 4 Slim قبل الإطلاق.

ووفقاً لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن ثونغ توقع أن تطلق شركة سوني الجيل القادم من منصة بلاي ستيشن في النصف الثاني من عام 2018، مع الملاحظة أن الشركة لم تصدر أي إعلانات حول هذا الموضوع وأن الأمر ما يزال في عداد الشائعات والتوقعات.

وقد لا تحتاج الشركة اليابانية إلى إطلاق بلاي ستيشن 5، حتى لو كان أداء منصة مايكروسوفت القادمة التي تحمل الاسم الرمزي Project Scorpio جيداً، حيث كشفت الشركة مؤخراً عن بيعها 60 مليون قطعة PS4، بينما لا تنشر مايكروسوفت البيانات الخاصة بمبيعات منصة إكس بوكس، ولكن سوبيرداتا Superdata تقدر أنها باعت 26 مليون وحدة إكس بوكس ون حتى الآن.

وكانت سوني قد أصدرت منصة PS4، لأول مرة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أي أقل من 4 سنوات مضت، وأتبعتها بمنصة PS4 Pro التي تعتبر ترقية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولا تزال مبيعات عائلة PS4 مرتفعة جداً، لذلك قد يكون تنبّؤ ثونغ مستبعداً جداً.

ويمكن القول إن الشركة قد تتطلع إلى منافسة منصة Project Scorpio من مايكروسوفت التي تعمل بنظام 4K، والتي يمكن أن تصبح واحدة من أقوى أنظمة الألعاب المنزلية عند وصولها للأسواق أواخر هذا العام، حيث تتجاوز مواصفاتها PS4 Pro، وهي منصة سوني الداعمة لنظام 4K.

وتعتبر الألعاب نقطة تفوق كبيرة لصالح عائلة PS4 بالمقارنة مع الجيل الأحدث من منصة Xbox One، حيث أسهمت الألعاب بجزء كبير من نجاح منصة سوني التي تتميز باستقرار كبير في النظام والتصاميم عالية الجودة؛ الأمر الذي قد يدفع الشركة اليابانية لتأخير إطلاق منصة جديدة وإنهاء الاستفادة من تلك الألعاب.