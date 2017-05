ماي دارت على أبواب البريطانيين لكسب قلوبهم فلم يفتح لها أحد.. كيف احمرت رئيسة الوزراء خجلاً أمام الكاميرات

أخفقت حملة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي تشمل الخروج إلى الشوارع وطَرق الأبواب في ختام الأسبوع الماضي؛ إذ إنه لم يفتح البابَ ولو صاحب منزل واحد، خلال زيارتها الخاطفة التي أجرتها في أسكتلندا.

وقالت صحيفة التليغراف البريطانية، الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017، إن رئيسة الوزراء البريطانية أمرت مساعديها، الأسبوع الماضي، بتخصيص المزيد من الوقت في جدولها اليومي من أجل حملتها التي تنتهج الطَّرق على الأبواب، لكنها تعرضت للكثير من الإحراج خلال هذه الحملة التي تمت تغطيتها من قِبل وسائل الإعلام.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الحملة التي قامت بها ماي في مدينة أبردينشاير فشلت؛ لأنه لم يفتح لها أحدٌ الباب!

ونقلت محطّة سكاي نيوز التيلفزيونية، أن زوجين صاحا قائلين: "لا شكراً" من حديقة منزلهما، في أثناء مرور رئيسة الوزراء، وردّت ماي في بهجة قائلة "حسناً، لن نزعجكما إذاً".

وأثارت الواقعة رواد الشبكات الاجتماعية؛ إذ نشر حساب الإعلامي دارين مكافري القصّة على تويتر، مُعلّقاً: "ماذا يحدث عندما تحاول التقاء أشخاص (حقيقيين) لكسب أصواتهم؟ ببساطة، لا تجد أياً منهم؟".

What happens when you try to canvass "real" people and simply you can't find any? This is great from @SamSkyNews: pic.twitter.com/JRO6apFnWb

— Darren McCaffrey (@DMcCaffreySKY) May 1, 2017