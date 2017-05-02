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صور: نجمات هوليوود يتنافسن بأغرب الفساتين في حفل بلغت تذكرته 30 ألف دولار

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NEW YORK, NY - MAY 01: Rihanna attends the 'Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between' Costume Institute Gala at Metropolitan Museum of Art on May 1, 2017 in New York City. (Photo by George Pimentel/WireImage) | HuffpostArabi

عُقد احتفال Met السنوي في نيويورك والذي ينظمه متحف الفنون الحديثة، في الأول من مايو/أيار من عام 2017، وكانت المصممة العالمية "ري كاواكوبو" وماركتها الشهيرة Comme des Garcons هي اختيار القائمين على الحفل لهذا العام؛ لتخليد ما أدخلته المصممة اليابانية على عالم الموضة من تصميمات لم يُعرف لها مثيل من قبل؛ من حيث الألوان وحداثة القصّات والأقمشة.

يعقد حفل Met -وهو ما يعرف اختصاراً بـ Metropolitan Museum of Art والذي يرعاه متحف الفنون في نيويورك- سنوياً؛ من أجل جمع التبرعات لتمويل قسم الموضة المنبثق عنه، لكنه تحوّل مع الأيام إلى ليلة من ألف ليلة وليلة بالنسبة للمدعوين إليه من مشاهير عالم الفن والسياسة والإعلام والأثرياء.

وأُطلقت عدة أسماء على هذا الحفل؛ منها: "حفل العام"، و"أوسكار الساحل الشرقي"، و"جهاز سحب النقود لـ Met" نظراً للتبرعات السخية التي يتلقاها قسم الموضة وتصميم الأزياء المذكور.

كاواكوبو، هي مصممة أزياء يابانية تبلغ من العمر 74 عاماً والتي أسست ماركتها المعروفة Comme des Garcons عام 1969، وهي ثاني مصممة في عالم الأزياء تُمنح شرف عرض تصميماتها في حفل يحمل اسمها بعد إيف سان لوران التي قامت بذلك عام 1983.

بلغ سعر تذاكر حفل هذا العام 30 ألف دولار للتذكرة، وبلغ حجم تبرع كل طاولة جلس حولها المشاهير 275 ألف دولار لكل طاولة.



كانت المغنية ريهانا التي ارتدت فستاناً مميزاً من تصميم كاواكوبو هي نجمة الحفل بلا منازع، الذي حضره مشاهير مثل كيم كارداشيان وزوجها المغني كانييه ويست وأختها العارضة كندال، والممثلة الهندية براينكا تشوبرا، ولاعبة التنس سيرينا ويليامز ومادونا.


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أزياء الشهيرات في حفل MET 2017
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  • Rihanna ترتدي من تصميم Comme des Garçons

  • سيلين ديون بتصميم Versace

  • مادونا بفستان من تصميم Moschino

  • كيم كارداشيان بفستان من تصميم Vivienne Westwood

  • جنيفر لوبيز بفستان من Valentino

  • العارضة جيجي حديد بفستان من Tommy Hilfiger

  • الممثلة هالي بيري بتصميم من Versace

  • إيميلي راتاجوكوسكي بتصميم من Marc Jacobs

  • زوي كرافيتس بفستان من دار أزياء Oscar de la Renta

    A 2017 red carpet wouldn't be completely without a touch of millennial pink, and Zoe Kravitz beautifully blessed us with that. Rocking a edgy blond pixie cut, the actress looked stunning in a strapless gown with an off-the-shoulder train. Just call this pink perfection.

  • آشلي غراهام بتصميم من ماركة Comme des Garçons

  • سيلينا غوميز بتصميم من Coach

  • كيلي جينر بفستان من Versace

  • بريانكا تشوبرا بتصميم من Ralph Lauren

  • ريتا أورا بتصميم من Marchesa

  • نيكي ميناج بتصميم من H&M

  • غريس هارتزل بتصميم من دار أزياء Dior

  • كيتي بيري بتصميم من Maison Margiela

  • غوينيث بالترو بتصميم من Calvin Klein

  • ليلي كولينز بتصميم من Giambattista Valli

  • العارضة بيلا حديد بتصميم من Alexander Wang

  • لي لي ألدرج بتصميم من Ralph Lauren Collection

  • تريسي إليس روز بتصميم من Comme Des Garçons

  • العارضة جيزيل باندشن بفستان من Stella McCartney

  • داكوتا جونسون بتصميم من Gucci

  • لينا دينهام بتصميم من Elizabeth Kennedy

    Too much. That is all.

  • زينديا بتصميم من Dolce & Gabbana

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