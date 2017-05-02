صور: نجمات هوليوود يتنافسن بأغرب الفساتين في حفل بلغت تذكرته 30 ألف دولار

عُقد احتفال Met السنوي في نيويورك والذي ينظمه متحف الفنون الحديثة، في الأول من مايو/أيار من عام 2017، وكانت المصممة العالمية "ري كاواكوبو" وماركتها الشهيرة Comme des Garcons هي اختيار القائمين على الحفل لهذا العام؛ لتخليد ما أدخلته المصممة اليابانية على عالم الموضة من تصميمات لم يُعرف لها مثيل من قبل؛ من حيث الألوان وحداثة القصّات والأقمشة.

يعقد حفل Met -وهو ما يعرف اختصاراً بـ Metropolitan Museum of Art والذي يرعاه متحف الفنون في نيويورك- سنوياً؛ من أجل جمع التبرعات لتمويل قسم الموضة المنبثق عنه، لكنه تحوّل مع الأيام إلى ليلة من ألف ليلة وليلة بالنسبة للمدعوين إليه من مشاهير عالم الفن والسياسة والإعلام والأثرياء.

وأُطلقت عدة أسماء على هذا الحفل؛ منها: "حفل العام"، و"أوسكار الساحل الشرقي"، و"جهاز سحب النقود لـ Met" نظراً للتبرعات السخية التي يتلقاها قسم الموضة وتصميم الأزياء المذكور.

كاواكوبو، هي مصممة أزياء يابانية تبلغ من العمر 74 عاماً والتي أسست ماركتها المعروفة Comme des Garcons عام 1969، وهي ثاني مصممة في عالم الأزياء تُمنح شرف عرض تصميماتها في حفل يحمل اسمها بعد إيف سان لوران التي قامت بذلك عام 1983.

بلغ سعر تذاكر حفل هذا العام 30 ألف دولار للتذكرة، وبلغ حجم تبرع كل طاولة جلس حولها المشاهير 275 ألف دولار لكل طاولة.

كانت المغنية ريهانا التي ارتدت فستاناً مميزاً من تصميم كاواكوبو هي نجمة الحفل بلا منازع، الذي حضره مشاهير مثل كيم كارداشيان وزوجها المغني كانييه ويست وأختها العارضة كندال، والممثلة الهندية براينكا تشوبرا، ولاعبة التنس سيرينا ويليامز ومادونا.



