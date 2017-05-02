أرامكو السعودية تستحوذ على أكبر مصفاة نفط في أميركا

استحوذت شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو)، بشكل كامل، على مصفاة نفط "بورت آرثر"، التي تعد الأكبر في الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن شركة "شل" الهولندية، التي كانت تملك نصف أسهم شركة "موتيفا إنتربرايزس" المشغلة للمصفاة، إنه تم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية حصتها في المصفاة إلى شركة "أرامكو" صاحبة النصف الآخر من أسهم الشركة.

وبذلك، استحوذت "أرامكو"، بشكل كامل، على المصفاة التي تقع في ولاية تكساس، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ما معدله 600 ألف برميل يومياً، كما باتت تمتلك أيضاً 24 محطة توزيع في المنطقة.

كانت "شل" أعلنت في مارس/ آذار الماضي، توصلها لاتفاق لبيع حصتها في "موتيفا إنتربرايزس" لشركة أرامكو بسعر 2.2 مليار دولار.

ويقول خبراء، إن السعودية في إطار سعيها لتنويع مصادر دخلها، تركز على زيادة نشاطها في مجال المصافي النفطية في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط الخام والوقود ومنتجات النفط في العالم.

ووفقاً لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، احتلت السعودية المركز الثاني العام الماضي بعد كندا، بين الدول التي تصدّر النفط للولايات المتحدة.

واستوردت الولايات المتحدة ما معدله 3.3 مليون نفط يومياً من كندا، و1.1 مليون برميل نفط يومياً من السعودية.