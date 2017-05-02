بالصور.. الفنان مظهر أبو النجا مؤذناً للصلاة قبل وفاته

بعد ساعات من وفاته، نُشرت صور للفنان المصري الراحل مظهر أبو النجا وهو يرفع الأذان بأحد المساجد المصرية التي تردد عليها في أيامه الأخيرة.

وبحسب صورتين حصريتين لموقع "24" الإماراتي، ظهر الفنان الراحل فيهما وهو يؤذن للصلاة.

ولم يتسنّ لـ"هاف بوست عربي" التأكد من صحة الصور أو مكان التقاطها.



وتُوفي أبو النجا، صباح الإثنين 1 مايو/أيار 2017، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين في العاصمة المصرية بعد صراع مع المرض، وشُيّعت جنازته، من مسجد شبين بالمنصورة، مسقط رأسه.

وأثرى الفنان الراحل الحركة الفنية المصرية بالعديد من الأعمال المميزة، سواء على صعيد التليفزيون أو السينما أو المسرح، وكان صاحب تعليق "يا حلاوة" الأشهر بالأوساط الفنية المصرية في فترة الثمانينات.



وعمل أبو النجا موظفاً في شركة كابو للنسيج بالإسكندرية، ثم اتجه إلى المسرح. وعمل في العديد من المسرحيات التي أنتجها وقام ببطولتها محمد نجم. ومن بين مسرحياته: موزة وتلات سكاكين، وزوج في المصيدة.

انتقل عام 1971 إلى مسرح الريحاني وقدم كممثل: "باي باي"، و"الملاك الأزرق"، و"الإخوة الأندال". ومن أهم أفلامه: "لا مؤاخذة يا دعبس"، و"المشاغبون في البحرية"، و"المخطوفة، و"الغني والفقير".