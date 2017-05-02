ترامب يتساءل بشكل مفاجئ ما إذا كان من الممكن تفادي الحرب الأهلية الأميركية

تطرق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل مفاجئ إلى تاريخ أميركا، متسائلاً ما إذا كان من الممكن تجنُّب الحرب الأهلية التي دارت بين الجنوب والشمال 4 سنوات.

وبعد أن أشاد بالرئيس الشعبوي السابق أندرو جاكسون الذي يُشبَّه به أحياناً، اعتبر ترامب في حديث نُشر، الإثنين، على إذاعة "سيريوس إكس إم" أنه كان بإمكان هذا الأخير الذي توفي قبل أكثر من عقد على اندلاع النزاع، منع وقوع هذه الحرب الدامية.

وقال: "لو كان أندرو جاكسون لا يزال حياً لما كانت اندلعت الحرب الأهلية. كان شخصاً قاسياً جداً، لكنه كان طيب القلب أيضاً".

وأضاف: "لا يدرك الناس. الحرب الأهلية عندما تفكرون فيها لماذا وقعت؟ لا يطرح الأشخاص هذا السؤال، لكن لماذا وقعت حرب أهلية؟ لماذا لم يتم إيجاد حل؟".

وأندرو جاكسون الذي كان رئيساً بين عامي 1829 و1837، توفي في 1845؛ أي أكثر من عقد قبل اندلاع الحرب في 1861 التي استمرت 4 سنوات وأوقعت أكثر من 600 ألف قتيل.

ومنتصف مارس/آذار، وضع دونالد ترامب باقة زهر على ضريح جاكسون في مزرعته بتنيسي (جنوب) في الذكرى الـ250 لولادته. وكان ترامب أشاد بـ"هذا الرجل العظيم" الذي هاجم "النخبة الانتهازية".