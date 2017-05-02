هجوم مسلح قرب القاهرة.. مقتل وإصابة رجال شرطة في إطلاق نار على قافلتهم

قُتل 3 رجال شرطة مصريين وأصيب 5 آخرون بجروح في هجوم لمسلحين مجهولين على قافلتهم قرب الطريق الدائري الرئيسي في محيط القاهرة، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية في وقت مبكر الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017.

وأوضحت الوزارة أنه "نحو الساعة 11:45 مساء (الإثنين)، قامت عناصر مسلحة تستقل سيارتين، بالاقتراب من القول الأمني المتحرك في أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائري، وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية".

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل نقيبين وأمين شرطة، وإصابة 5 شرطيين بجروح، مؤكدة أن القوات الأمنية تقوم بتتبع السيارتين "للعمل على ضبط الجناة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتعدّ شمال سيناء معقلاً لمسلحين متشددين يستهدفون قوات الأمن والجيش بشكل متواصل.

وفي العاشر من أبريل/نيسان 2017، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد اعتداءين تبنّاهما تنظيم "الدولة الإسلامية" ضد كنيستين وأوقعا 44 قتيلاً.