المنصف المرزوقي رئيساً لحزب "حراك تونس الإرادة".. أسسه بعد عام من فشله في انتخابات الرئاسة

انتُخب الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، الإثنين 1 مايو/أيار 2017، رئيساً لحزبه "حراك تونس الإرادة"، وذلك في أثناء المؤتمر التأسيسي، الذي يأتي قبل أشهر من أول انتخابات بلدية تجري بعد ثورة 2011، وفق ما أعلنه الحزب.

وكان المرزوقي الذي تولى رئاسة تونس بين 2011 و2014، أسس هذا الحزب بعد عام من فشله في الانتخابات الرئاسية.

وأُعلن انتخاب المرزوقي عبر صفحة الحزب على فيسبوك.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن المرزوقي (71 عاماً) كان المرشح الوحيد وانتخب بالإجماع رئيساً للحزب. وكان الأمين العام للحزب عدنان منصر، قال السبت إن هناك توافقاً على تولي المرزوقي الرئاسة.

وعقد حزب "حراك تونس الإرادة" مؤتمره التأسيسي من السبت إلى الإثنين في العاصمة، ثم بمدينة الحمامات الساحلية الواقعة على بعد 60 كم جنوب العاصمة. ومن المقرر أن ينتخب المؤتمرون أيضاً أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي.

وكان المرزوقي قال في افتتاح المؤتمر السبت، إن الانتخابات البلدية، المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، يجب "أن تكون نزيهة وحرة وأن تكرس مبدأ التداول السلمي للسلطة"، محذرا من اي تزوير.

