نيويورك تايمز: الإمارات تتباهى بالتواصل مع العالم بـ"خط دبي" وتحجب "هاف بوست عربي"!

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن هناك معوقات تواجه حرية التعبير لدى الإمارات التي أعلنت الأحد 30 أبريل/نيسان 2017، عن خط جديد يحمل اسم دبي؛ إذ تخضع وسائل الإعلام الإخبارية لديها للرقابة.

وسطّرت دبي اسمها في عالم التكنولوجيا، الأحد 30 أبريل/نيسان، بإطلاق "خط دبي" ليكون أول خط رقمي يُستخدم في الكتابة على أجهزة الكمبيوتر يتم تطويره من قِبل مدينة عربية ويحمل اسمها.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "إنه في الوقت الذى تُطوِّر فيه حكومة الإمارات ذلك الخط للتعبيرعن الذات كما أشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، هناك بعض العوائق والحدود أمام حرية التعبير في دبي وبدولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تخضع وسائل الإعلام الإخبارية للرقابة لحذف الانتقادات الموجهة للحكومة أو تحالف الأسر المالكة التي تُسيطر عليها".

وقالت الصحيفة إن حكومة الإمارات حجبت، الأسبوع الماضي، الوصول إلى النسخة العربية لموقع "هاف بوست" واعتبرتها خطوة ضمن سلسلة من التحركات الحكومية لتقييد الوصول إلى الإنترنت.

سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، عقَّبت ساخرة على إطلاق خط دبي، قائلة: "ما يفتقده شعار خط دبي الجديد، هو علامة نجمة بخط صغير تقول: إلَّا أنَّ أي شخصٍ يقول شيئاً لا يحبه الأمراء سيذهب إلى السجن".

وأشارت إلى قضية أحمد منصور، الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، الذي اعتُقِلَ الشهر الماضي.

والأسبوع الماضي، شن أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، هجوماً ضد "هاف بوست عربي" وقال: "مشروع الـ(هافينغتون بوست العربي) لم يستطع أن يجاري مهنية النسخة الإنكليزية، وانحاز إلى (الإخوان) ولموقف فاجر تجاه مصر والإمارات وخبيث تجاه السعودية".

الخط التحريري للهفنغتون بوست العربية حزبي أخواني بإمتياز، تغطيته حول مصر خير دليل، وموقفه المتحامل على السعودية يَصْب في ذات الإتجاه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٩ أبريل، ٢٠١٧

بعد أن فشل مشروع الإخوان في التجربة والتطبيق تحول إلى مشروع إعلامي لئيم، متقطع الصوت هامشي التأثير، الهفنغتون بوست العربية أحد أبواقه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٩ أبريل، ٢٠١٧

ويأتي "خط دبي" ليمثل إضافة إلى عدد كبير من خطوط الكتابة الرقمية باللغة العربية على أجهزة الكمبيوتر؛ من أشهرها العربي المبسط "سمبليفايد أرابيك"، والعربي التقليدي "تراديشنال أرابيك"، وخط الأندلس.

وقال سامر أبو لطيف، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مايكروسوفت: "سيكون اسم (خط دبي) متوافراً عالمياً ولأكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم من خلال تطبيقات أوفيس 365".

وأضاف: "هو خط متطور وذو خواص فريدة يهدف إلى التشجيع على القراءة والتعبير عن الذات، حيث تم ابتكار (خط دبي) بشكل متقَن لتجسير الفجوة التي دائماً ما تعيق تحقيق التناغم التام بين النصوص العربية واللاتينية، في سبيل توفير خطوط رقمية متناغمة تحقق الاندماج السلس ما بين هذه الأحرف والأشكال الكتابية باختلاف اللغات المستخدمة".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دعا الجهات الحكومية في الإمارة لتعميم الخط واعتماده في المراسلات الرسمية.





