Arabi
إصدار: ar

فيديو لطفل سوري يتعرض للضرب في لبنان يثير استياء الكثيرين.. و"الداخلية" تسارع بالرد

تم النشر: تم التحديث:

انتشر فيديو على الشبكات الاجتماعية يظهر فيه طفل سوري لاجئ يتعرض للضرب على يد شخص لبناني.

ويظهر المعتدي على الطفل في الفيديو وهو يتحدث باللهجة اللبنانية، قائلاً إن هذا الفيديو تم تصويره انتقاماً من السوريين، وانتقاماً من الصفحة التي بثت فيديو سابقاً للطفل نفسه.

وكانت صفحة "وينيه الدولة"، نشرت فيديو سابق للطفل وهو يتعرض للضرب على يد أشخاص، في إحدى المناطق على أطراف مدينة بيروت.

كما نشرت الصفحة فيديو آخر لاحقاً للطفل نفسه وهو يوضح أن ما حدث له كان من قبيل المزاح، إذ لا يستبعد أنه تم تصويره تحت ضغط.





الفيديو الأخير، أثار الغضب على الشبكات الاجتماعية، حيث شاركه آلاف المستخدمين؛ ما دفع صفحة قوى الأمن الداخلي الرسمية بلبنان على تويتر للتفاعل.



ونشرت الصفحة تغريدة تتعهد فيها بتوقيف كل من شارك في الاعتداء على الطفل السوري، ولم يمر الكثير من الوقت حتى استطاعت الشرطة القبض على المعتدي.



يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى يتم فيها التعدي على طفل سوري بلبنان؛ إذ سبقتها حوادث أخرى، أشهرها تعدي أسرة لبنانية بالضرب على طفل سوري داخل منزل.

 

التعليقات