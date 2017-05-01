البرادعي يستعيد جواز سفره بتغريدة!.. والمئات من معارضي السيسي لـ"الخارجية": "إحنا مصريين زي البرادعي"

فتحت تغريدة الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، والتي استعاد بها جواز سفره، ملف المئات من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي العالقون في الخارج، بعد أن رفضت القنصليات المصرية تجديد جوازات سفرهم.

وكان البرادعي قد نشر على حسابه بتويتر تغريدة، الأحد 30 أبريل/نيسان 2017، قال فيها إن وزارة الخارجية المصرية لم تجدد جواز سفره، رغم تقدمه بطلب التجديد منذ 3 أسابيع.

تقدمت منذ ٣أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفرى وهو ما يستغرق عادة أيام. آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٣٠ أبريل، ٢٠١٧

وأضاف: "آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطَنة وتأييد سياسات الدولة"

وبعد أقل من ساعتين، عقّبت "الخارجية" المصرية على تغريدة البرادعي، قائلة إن جواز السفر قد تم تجديده وفي طريقه إلى التسليم.

واقعة البرادعي، دفعت العديد من المعارضين المصريين المقيمين بالخارج والذين حُرموا من حقوقهم في تجديد جوازات سفرهم إلى المطالبة بالمعاملة بالطريقة نفسها التي تعامل بها البرادعي.

أيمن نور بلا جواز سفر



الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة والمقيم بتركيا والذي رفضت "الخارجية" المصرية تجديد جواز سفره، وجه في تغريدة له التهنئة إلى الدكتور البرادعي؛ لحصوله على جواز سفره.

وقال: "نبارك للدكتور البرادعي على حقه في جواز سفره، وأرجو أن يفيدني متحدث الخارجية عن مصير الحقيبة الدبلوماسية التي كان مفترضاً أن تنقل جوازي منذ 3 سنوات!".

@MfaEgypt @ElBaradei نبارك لد.البرادعي علي حقه في جواز سفره وارجو ان يفيدني متحدث الخارجية عن مصير الحقيبة الدبلوماسية التي كان مفترضا ان تنقل جوازي منذ3 سنوات!! — Ayman Nour (@AymanNour) ٣٠ أبريل، ٢٠١٧

وأضاف نور على حسابه بتويتر: "تقدمت من 3 سنوات للخارجية بطلب تجديد جواز سفري وهو ما يستغرق أياماً، وحصلت على حكم واجب النفاذ، ولم ينفذ بسبب الخلط بين حقوق المواطَنة ومناهضة السياسات".

وأعلن نور أنه سيرفع دعوى قضائية تطالب بعزل وزير الخارجية سامح شكري؛ لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، على حد تعبيره.

@MfaEgypt @ElBaradei

الخارجيه

تصدر الجوازات

بوخز التويتات

رغم هذا

سارفع غدا دعوي بعزل وحبس وزيرها الهمام

لامتناعه عن تنفيذ حكم واجب النفاذ pic.twitter.com/Lj7CH94tk2 — Ayman Nour (@AymanNour) ٣٠ أبريل، ٢٠١٧

ولم يتسن لـ"هاف بوست عربي" الحصول على تعقيب من "الخارجية" المصرية.

المعارض المصري المقيم بقطر عمرو عبد الهادي، منسق جبهة الضمير، امتنعت "الخارجية" المصرية أيضاً عن تجديد جواز سفره، إذ تقدم بالأوراق المطلوبة إلى القنصلية المصرية لدى قطر في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إلا أنه بعد مرور شهرين ردت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية في القاهرة بأنها ستصدر له وثيقة للعودة إلى مصر ولن تجدد له جواز سفره.

خطاب من تلفزيون العربي



المشكلة نفسها تحدث عنها عبد المنعم محمود، مدير البرامج السياسية بشبكة تلفزيون العربي، مشيراً إلى أنه تقدم في يناير/كانون الثاني 2017 بطلب إلى القنصلية المصرية بلندن حيث مقر عمله؛ لتجديد جواز سفره المقرر انتهاؤه في أغسطس/آب 2017، إلا أنه تلقى رداً شفهياً بالرفض، وطلب منه مسؤولين في القنصلية السفر إلى القاهرة وتجديده من هناك.

وفي رسالة باسم شبكة تليفزيون العربي، نشرها عبد المنعم على صفحته بفيسبوك، موجهة إلى السفير علاء الدين يوسف، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، طلبت فيها توضيح أسباب الامتناع عن تجديد جواز سفر أحد العاملين بالمؤسسة، خاصة أنه يتمتع بإقامة قانونية في بريطانيا، بحسب ما جاء في الرسالة.

وأرجع عبد المنعم سبب رفض تجديد جواز سفره إلى مسؤوليته عن الترتيب لمجموعة مقابلات ظهر خلالها الدكتور محمد البرادعي على شبكة تلفزيون العربي.

تجربه عبد المنعم التي وقعت أحداثها في العاصمة البريطانية لندن، تكررت بشكل أكبر بتركيا؛ إذ يعاني العشرات من المحسوبين على رافضي الانقلاب في مصر صعوبة تجديد جوازات السفر الخاصة بهم.

ويقيم الآلاف من المصريين المعارضين للرئيس المصري في تركيا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

داخل القنصلية في إسطنبول



علي إبراهيم المقيم في تركيا منذ نحو 3 سنوات، يروي لـ"هاف بوست عربي" تجربته مع جواز سفره الذي انتهى وفشل في تجديده.

يقول: "تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة إلى القنصلية المصرية في إسطنبول لتجديد جواز سفري، وهي: أصل شهادة الجيش، وأصل الإقامة في تركيا، وأصل بطاقة الهوية المصرية (بطاقة شخصية)، إضافة إلى 4 صور شخصية".

ويضيف: "استشعرت عندما قابلت الموظف المختص أني لا أقابل مسؤولاً بالخارجية؛ بل رجل أمن والذي أخبرني بأن الأوراق سوف تُرسل إلى القاهرة للحصول على الموافقة الأمنية قبل الشروع في إنهاء إجراءات تجديد الباسبور (جواز السفر)".

ويضيف: "بعد اتصالات شبه أسبوعية، وبعد فترة تجاوزت 4 أشهر، ذهبت إلى مقر القنصلية للاستعلام عن سبب التأخير فأخبروني بأن الأمن الوطني رفض تجديد جواز سفري، وأنهم مستعدون لإصدار وثيقة يمكنني السفر بها إلى القاهرة للحصول على جواز السفر من هناك".

وبحسب القانون المصري، تختص البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية بتلقي طلبات استخراج جوازات السفر وإرسالها إلى مركز تلقي طلبات جوازات السفر بالوزارة، الذي يقوم بدوره بإجراءات إصدار الجوازات والتصديق عليها وإرسالها إلى مصلحة الجوازات للطباعة ثم إعادتها للمركز لتفعيلها وإرسالها للبعثات الدبلوماسية.