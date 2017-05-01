فهد الكبيسي يُهدد نانسي عجرم بـ"خراب بيوت" ويلجأ إلى القانون

هدّد المغني القطري فهد الكبيسي بأنه سيتخذ إجراءً قانونياً بحق من "سرق" أغنية "خراب بيوت" دون ذكر أسمائهم، رغم انتشار كليبات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارن بين أغنية المغني القطري الشاب وأغنية للمغنية اللبنانية نانسي عجرم، حيث تشابهت الكلمات والألحان إلى حد التطابق.









وقال المغني القطري في تغريدة نشرها بحسابه على تويتر، إنه لن يتنازل عن حقه الأدبي أو يتساهل مع كل من يستهتر بحقوق الملكية الفكرية.

الإجراء القانوني سيكون الفصل بيني وبين من سرق أغنيتي .. ولن اتنازل عن حقي الأدبي مع كل من يستهتر بحقوق الملكية الفكرية — فهد الكبيسي (@FahadAlkubaisi) April 30, 2017

وبحسب موقع "الفن"، فإن ألبوم نانسي عجرم الأخير يحوي أغنية من تأليف وتلحين مواطنها الملحن والمغني زياد برجي وهي باللهجة الخليجية وتحمل الطابع الرومانسي بعنوان "خراب بيوت" والتي وصفها الموقع بأنها ستكون "ضربة" hit الألبوم بحسب المصادر، وأغنية أخرى بعنوان "عم أتعلق فيك".

الأغنية المذكورة هي واحدة من أغنيات ألبوم "حاسة بيك" الذي أصدرته عجرم في 21 أبريل /نيسان 2017، والذي ذكر موقع "الوطن" المصري الإخباري أنه تصدر مبيعات الألبومات الغنائية بمصر، حسب ترتيب متجر Virgin.

ألبوم "حاسة بيك" يضم 14 أغنية وهي: "حاسة بيك"، و"حلم البنات"، و"خمسة فرفشة"، و"قلبى بيسأل عيني"، و"خراب بيوت"، و"الحب زي الوتر"، و"كيفك بالحب"، و"معاك"، و"مش انت"، و"ظبطت وخططت"، و"بالصدفة"، و"أي حب وأي غيرة"، و"عم بتعلق فيك"، و"روح يا شاطر".

جاءت آخر الانتقادات التي تعرضت لها عجرم، بخلاف موضوع سرقة الأغنية، من المغنية اليمنية بلقيس، التي صرحت في إحدى المقابلات الإذاعية عند سؤالها عن نانسي، بأنها "تفتقد شقاوتها التي اعتادتها قبل في الكليبات وبالشكل المرئي"، وأضافت: "افتقدت أيضاً الموسيقى التي كانت تشدني وتعيش معي سنة وسنتين وثلاثاً وأكثر".









وأرجعت بلقيس سبب تراجع نانسي إلى انشغالها كعضو لجنة تحكيم برامج الهواة، حين قالت: "في الفترة الأخيرة، طغى وجودها في برامج الهواة أكثر من مسألة إصدارات فنية مميزة.. يمكن تكون مميزة في لبنان أو مصر.. أما في الخليج فلا نسمع لها".

هدّد المغني السعودي فهد الكبيسي بأنه سيتخذ إجراءً قانونياً بحق من "سرق" أغنية "خراب بيوت" دون ذكر أسمائهم، رغم انتشار كليبات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارن بين أغنية المغني السعودي الشاب وأغنية للمغنية اللبنانية نانسي عجرم، حيث تشابهت الكلمات والألحان إلى حد التطابق.