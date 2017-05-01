بعد استقالة مديرة المهرجان.. غموض يكتنف مصير مراكش الدولي

نفى نائب الرئيس المنتدب لمهرجان مراكش الدولي، الشائعات التي ترددت حول إمكانية إلغاء الدورة القادمة من الحدث الفني المغربي، رغم التزام القائمين على المهرجان الصمت حول موضوع ملء الفراغ الذي سيخلفه رحيل مديرة المهرجان ميليتا توسكان دي بلانتي، التي تردد أنها لن تستمر في إدارته بعد أن تولت هذا المنصب ونجحت فيه على مدى 14 عاماً.

[PIC] Deepika Padukone with Priyanka Chopra & Melita Toscan du Plantier at Charles Finch and Chanel annual pre-Oscar awards dinner. pic.twitter.com/tmJeMJZeFv — Deepika Padukone FC (@DeepikaPFC) February 26, 2017

وبحسب النسخة المغاربية لـ"هاف بوست"، بدأت الشائعات في الانتشار بشكلٍ كبير، بعد إعلان الصحافة رحيل مديرة المهرجان، التي كانت قد أكدت في بداية شهر مارس/آذار من عام 2017 لمجلة Shoelifer أنها لن تستمر في مهامها كمديرة للمهرجان، وأنها ستتفرغ للإنتاج السينمائي، كما أنه قد انتهى عقد الوكالة المشاركة في تنظيم المهرجان -Le Public Système Cinéma.

وحسب مصدر مقرب من الإدارة المنظمة للمهرجان، فإنه "لم يتم إعطاء أي تعليمات أو إشارات" بخصوص عقد المهرجان من عدمه، وقال المصدر كذلك: "كما أننا لسنا متأكدين حتى من رحيل السيدة توسكان دي بلانتيي".

سينـما سينـما..

أية سينما مغربية نريد ... بعد كل ما قيل عن الدورة الأخيرة من مهرجان مراكش السينمائي؟https://t.co/Nog65nE6Ch pic.twitter.com/ZzrLR7M8DQ — النشــرة الإخبــارية (@fardyannachra) January 6, 2017

وشرح صارم الفاسي الفهري، نائب الرئيس المنتدب لمهرجان مراكش الدولي للفيلم، ومدير المركز السينمائي المغربي، في حوارٍ له مع النسخة المغاربية لـ"هاف بوست"، أن أعضاء إدارة المؤسسة "يسمحون بانتشار الشائعات"، التي "ليس لها أي أساس حقيقي"، مؤكداً كذلك أن "عقود إدارة المهرجان والوكالة المشاركة في تنظيم المهرجان قد انتهت بالفعل، ولم يتم تجديدها بعد".

وقال إنه "ليس لديه أي معلومات حول الخلفاء المحتملين".

وأوضح الفهري أنه على غرار مهرجاني كان والبندقية السينمائيين، فإن أي مهرجان كبير مهما كان، يمكن أن يكون بحاجة في لحظةٍ ما إلى تغيير الإدارة الفنية، قائلاً: "إننا مضطرون إلى رؤية الأمور بعد عدد من السنوات، إننا بحاجة إلى التغيير من أجل التجديد".

أما بالنسبة للتأخير المحتمل في تنظيم المهرجان، فقد نفى محمد الفاسي الفهري، ذلك قائلاً: "نبدأ دائماً بالتجهيز لمهرجان مراكش في شهر يونيو/حزيران.. وحتى الآن، لا يوجد شيء استثنائي، جدول الأعمال عادي. ولم يتم اتخاذ أي قرار؛ لأنه لا داعي لذلك الآن. وإذا قررنا عدم تنظيم المهرجان، فسيكون هناك بيان بذلك. ولكن ليس الحال كذلك اليوم مطلقاً".

وقد نشر المركز السينمائي المغربي في موقعه، يوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان، الجدول الزمني للأحداث السينمائية لعام 2017. وبناء على ذلك، فإن الدورة الـ17 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم ستقام منذ الأول إلى التاسع من ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.