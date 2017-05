بعد استقالة مديرة المهرجان.. غموض يكتنف مصير مراكش الدولي

نفى نائب الرئيس المنتدب لمهرجان مراكش الدولي، الشائعات التي ترددت حول إمكانية إلغاء الدورة القادمة من الحدث الفني المغربي، رغم التزام القائمين على المهرجان الصمت حول موضوع ملء الفراغ الذي سيخلفه رحيل مديرة المهرجان ميليتا توسكان دي بلانتي، التي تردد أنها لن تستمر في إدارته بعد أن تولت هذا المنصب ونجحت فيه على مدى 14 عاماً.

[PIC] Deepika Padukone with Priyanka Chopra & Melita Toscan du Plantier at Charles Finch and Chanel annual pre-Oscar awards dinner. pic.twitter.com/tmJeMJZeFv

— Deepika Padukone FC (@DeepikaPFC) February 26, 2017