تحضّرين الـ"سلايم" لأطفالك منزلياً؟ الملايين يفعلون ذلك فاحذري من هذه الأمراض الخطيرة

يقول الآباء والأمهات إن التعرّض لفترات طويلة لأحد منتجات التنظيف يستخدم عادة لصناعة طين "السلايم" الخاص بالأطفال منزلياً، يمكن أن يسبب حروقاً، على الرغم من أن إحدى الجهات في الولايات المتحدة تقول إنها آمنة عموماً.

أثارت صيحة عالمية بُثَّت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصُنع الطين اللزِج بعضَ المخاوف المتعلقة بالسلامة بشأن استخدام منتج تنظيف بوراكس.

يشتمل منتج بوراكس، وهو معروف أيضاً باسم بورات الصوديوم، على مجموعة من الاستخدامات المنزلية، مثل: المبيدات الحشرية، ومزيل الصبغة، ومزيل الروائح الكريهة. بل هو أيضاً عنصر محوري لصُنع الطين اللزِج في المنزل، وهو عبارة عن فن مستدَام أو مشروع علمي تُخلَط فيه المواد مع الماء والغراء والملوِّن الغذائي.

وشهد الطين اللزِج مؤخراً طفرةً عالميةً، حيث انتشرت الفيديوهات التي تشرح طريقة صناعته والتي حازت على نسب عالية من المشاهدات على يوتيوب، وكذلك كثرت عمليات البحث عنه على موقع جوجل.

ففي فبراير/شباط، قيل إن زيادةً حدثت في مبيعات غراء شركة Elmer في الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2016 كانت تُعزَى في جزء كبير منها إلى "الهوس بالطين اللزِج"، وفي مارس/آذار أفاد موقع Today بأن المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد حظرت هذا الطين اللزِج لِكَونه "صارفاً جداًّ عن المهمات" ومَدعاةً إلى القذارة.

ومن تعليقات المستخدمين في موقع التواصل "تويتر":

lmao my step sister just got yelled at for using all the borax to make her slime eisidksoixndmdmdmd

does anyone actually use borax for laundry. or does the company know people only use their product for slime

— lil doggies (@owlbard) ١٥ أبريل، ٢٠١٧