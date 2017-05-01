لماذا ينجذب الرجال إلى النساء الأكبر سناً؟.. هذه هي أسبابهم

حازت قضية ارتباط النساء بالرجال الأصغر منهن سناً، اهتماماً كبيراً، عقب اشتهار قصة زواج المرشح الرئاسي الفرنسي إيمانويل لوماكرون، ببريجيت تروجنيوكس التي تكبره بنحو 24 عاماً.

وتعزو سوزان كيليام، عالمة النفس والخبيرة في شؤون العلاقات، ارتفاع ظاهرة ارتباط النساء الأكبر سناً بالرجال الأصغر إلى مسألة الخصوبة والجنسانية، فحبوب منع الحمل أعطت للمرأة خيار تأخير الحمل أو رفض الحصول على أطفال تماماً".

كشفت دراسة، عن أن النساء المرتبطات برجال أصغر منهن، يملن إلى اهتمام أقل بتفاصيل الشريك، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

ويرجع سبب ذلك، إلى أن خبرة هؤلاء النساء جعلتهن أكثر خبرة وتفتحاً، كما بينت الدراسة أن النساء اللائي يملن إلى اختيار شركاء رجال أصغر منهن سناً، يملن لأن يكن أكثر تعلماً وقد يتزوجن لاحقاً.

وفي محاولة منه لتفسير ارتباط الرجال بالنساء الأكبر منهم سناً، كتب الصحافي جايمس سميث مقالاً حكى فيه عن علاقاته العاطفية مع نساء كن يكبرنه بنحو 25 سنة.

وحكى سميث في مقاله على صحيفة Daily Mail البريطانية، عن علاقته الأولى بجوديث، مسؤولة الممرضات في مدرسته، والتي كانت تكبره بنحو 25 عاماً، إذ كان يبلغ عمره حينها 15 سنة فقط.

كان سميث يرى في جوديث، الاتزان والاستقلال بعكس الخجل وقلة الثقة بالنفس اللذين كان يشعر بهما خلال فترة مراهقته.

وقال سميث في مقاله ، "انجذابي للنساء الأكبر سناً ظل معي فترة طويلة، حتى بعد مغادرتي للمدرسة"، وحكى سميث عن قصة حبه الثانية، مع امرأة تعمل منتجة تليفزيونية تدعى آن، والتي كانت تكبره بنحو 12 عاماً، فيما كان يبلغ عمره حينها 26 عاماً.

يقول سميث عن آن، "رأيت قوة شخصيتها واتزانها جذابين ومثيرين جداً، بالرغم من أنني لم أقلق من تعاملها مع ظروفي المضطربة خارج العمل".

ويضيف سميث، "إن كفاحي مع الرفض لم يكن سببه اختيارات عملي، بل مع أنواع النساء اللائي كنت أواعدهن، إن البنات اللائي كن في نفس عمري، كن يتميزن بالطيش وعدم المسؤولية، لم أكن أحب من يطلق عليهن بنات الحفلات، كنت أرغب في المزيد من الاستقرار".

ويوضح سميث طبيعة علاقته بآن، "كانت تتعامل مع الريبة وعدم الأمان بداخلي، بل كانت تؤكد لي على حبها العميق لي، ليس لما أنا عليه فقط، وإنما لما كنت عليه سابقاً".

وفيما يلي نتعرف على 8 نجمات عالميات تزوجن من رجال أصغر منهم: