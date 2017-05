لماذا ينجذب الرجال إلى النساء الأكبر سناً؟.. هذه هي أسبابهم

عقب نجاح أغنيتها الشهيرة في الثمانينيات "What’s Love Got to Do With It"، تعرفت المغنية الأميركية على الموسيقي الألماني إروين FHO، ومنذ هذه اللحظة لم ينفصل الاثنان لـ 30 سنة لاحقة. يذكر أن ترنر تكبر باخ بنحو 16 سنة.