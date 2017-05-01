لماذا زار زين مالك منزل جيجي حديد حافياً وعلى كرسي متحرِّك؟

أثار المغني السابق في فرقة One Direction البريطاني زين مالك مخاوف على صحته بعد مشاهدته على كرسي متحرك في ولاية نيويورك الأميركية.

وكان مالك قد وصل إلى شقة صديقته العارضة الأميركية من أصول فلسطينية جيجي حديد مدفوعاً على كرسي متحرك بواسطة سيدة، حسبما ذكرت صحيفة Mirror البريطانية.

وأصيب زين بجرح طفيف في قدمه، بحسب موقع ET، وهو ما أثار قلق معجبيه حول صحته، إلا أنه مدير أعماله صرح لنفس الموقع أنه بدأ في التعافي من تلك الإصابة.



وفى آخر شهر مارس/ آذار من عام 2017 ظهر زين المُصاب وهو يدلِّل صديقته جيجى فى عيد ميلادها.



الجدير بالذكر أن عارضة الأزياء حديد احتفلت بعيد ميلادها الـ22 في 30 أبريل/نيسان، وتلقت وابلاً من التهاني ومشاعر الحب من قبل أصدقائها المشاهير وعائلتها المُقرَّبة.

وبعد الاحتفال الفاخر بعيد الميلاد على طريقتهما الخاصة، خرج الثنائي ايوم 25 أبريل/نيسان للتنزه سراً حول نيويورك وهما متشابكا الأيدي.

وقام هذا الثنائي اللطيف حسب وصف Mirror بزخرفة ملابسهما بالألوان الخضراء عندما غادرا شقتهما في حي مانهاتن بولاية نيويورك.





ونشرت عارضة الأزياء لقطة مميزة على إنستغرام تُظهر زين معانقاً حديد التي تحمل كعكة ملونة من الخوخ اللذيذ.

وعلَّقت جيجي على تلك الصورة بوضع رمز القلب.

💕 A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Apr 23, 2017 at 6:34pm PDT

ونشر زين نفس اللقطة، بالأبيض والأسود هذه المرة، متمنياً عيد ميلاد سعيداً لحبيبته التي تمثِّل "كل شيء في حياته".

happy birthday to my everything ❤️ A post shared by Zayn Malik (@zayn) on Apr 23, 2017 at 9:32pm PDT

على الجانب الآخر، شاركت بيلا حديد، شقيقة جيجي، بمنشورٍ حميمٍ موجه لأختها "التي تمثِّل قدوةً لها" جنباً إلى جنب مع صورة لهما وهما تحتضنان بعضهما البعض كطفلتين.

وكتبت بيلا: "عيد ميلاد سعيد لأفضل صديقة لي في هذه الحياة المملة، وإلى قدوتي، وإلى نفسي. أشعر بأنني محظوظة للغاية في كل يوم أناديك فيه بأختي".

وأضافت: "لم أعرف أي شخصٍ مثلك في السخاء، والذكاء، والموهبة، والعمل الجاد، والفن، والمحبة، والاحترام، والجمال في هذا الوقت اللعين! إنك تجعلينني أضحك للغاية حتى عندما لا أريد الابتسام، فأنت الشخص الوحيد الذي يمكن أن يجعلني أضحك".

وقالت بيلا حديد رفيقة جيجي في عرض الأزياء: "كل من يعرفك يشعر على الفور بالطاقة الهائلة التي تشع منك في جميع الأرجاء. شكراً لكونك على طبيعتك دائماً، لا أكثر ولا أقل من ذلك، أنتِ النصف الآخر لي ولا أعرف ماذا سأفعل بدونك. أحبك من كل قلبي".

حديد هي ابنة الملياردير محمد حديد، وهو رجل أعمال ينحدر من مدينة يافا الفلسطينية، لكنه غادر بلاده إلى أميركا عندما كان في الـ 14 من عمره ليبدأ رحلة كفاح في الولايات المتحدة، أصبح معها من أشهر تجّار العقار.

أما والدة حديد، فهي العارضة السابقة يولاندا حديد والتي انتقلت فيما بعد إلى مجال التصميم الداخلي وديكورات المنازل.