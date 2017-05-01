لماذا زار زين مالك منزل جيجي حديد حافياً وعلى كرسي متحرِّك؟

أثار المغني السابق في فرقة One Direction البريطاني زين مالك مخاوف على صحته بعد مشاهدته على كرسي متحرك في ولاية نيويورك الأميركية.
وكان مالك قد وصل إلى شقة صديقته العارضة الأميركية من أصول فلسطينية جيجي حديد مدفوعاً على كرسي متحرك بواسطة سيدة، حسبما ذكرت صحيفة Mirror البريطانية.
GET WELL SOON @zaynmalik #BAMA2017DiamondEdition_Zayn #BAMA2017 #USA pic.twitter.com/cftn18vpl8
— RT = VOTE (@MJZ_Zayn) April 30, 2017
وأصيب زين بجرح طفيف في قدمه، بحسب موقع ET، وهو ما أثار قلق معجبيه حول صحته، إلا أنه مدير أعماله صرح لنفس الموقع أنه بدأ في التعافي من تلك الإصابة.
وفى آخر شهر مارس/ آذار من عام 2017 ظهر زين المُصاب وهو يدلِّل صديقته جيجى فى عيد ميلادها.
الجدير بالذكر أن عارضة الأزياء حديد احتفلت بعيد ميلادها الـ22 في 30 أبريل/نيسان، وتلقت وابلاً من التهاني ومشاعر الحب من قبل أصدقائها المشاهير وعائلتها المُقرَّبة.
وبعد الاحتفال الفاخر بعيد الميلاد على طريقتهما الخاصة، خرج الثنائي ايوم 25 أبريل/نيسان للتنزه سراً حول نيويورك وهما متشابكا الأيدي.
وقام هذا الثنائي اللطيف حسب وصف Mirror بزخرفة ملابسهما بالألوان الخضراء عندما غادرا شقتهما في حي مانهاتن بولاية نيويورك.
ونشرت عارضة الأزياء لقطة مميزة على إنستغرام تُظهر زين معانقاً حديد التي تحمل كعكة ملونة من الخوخ اللذيذ.
وعلَّقت جيجي على تلك الصورة بوضع رمز القلب.
ونشر زين نفس اللقطة، بالأبيض والأسود هذه المرة، متمنياً عيد ميلاد سعيداً لحبيبته التي تمثِّل "كل شيء في حياته".
على الجانب الآخر، شاركت بيلا حديد، شقيقة جيجي، بمنشورٍ حميمٍ موجه لأختها "التي تمثِّل قدوةً لها" جنباً إلى جنب مع صورة لهما وهما تحتضنان بعضهما البعض كطفلتين.
Happy birthday to my best friend FOR F**king LIFE!!!!!!!! 🦋❤️🦋❤️💘💘💘💘My role model! My person. I feel so lucky every day to call you my sister. I didn't know anyone could be so generous, smart, funny, talented, hard working, artistic, loving, respectful AND beautiful all at the same damn time!!! You make me laugh until I pee and even when I don't want to smile, you are just about the only person that can make me. 🤣Every one that knows you, immediately feels the incredible energy that radiates throughout you. ✨✨Thank you for always being yourself, nothing more and nothing less. You are my other half & I don't know what I would ever do without you. I love you with all of my heart Squeegee. ❤️🌈💫🔥 @gigihadid
وكتبت بيلا: "عيد ميلاد سعيد لأفضل صديقة لي في هذه الحياة المملة، وإلى قدوتي، وإلى نفسي. أشعر بأنني محظوظة للغاية في كل يوم أناديك فيه بأختي".
وأضافت: "لم أعرف أي شخصٍ مثلك في السخاء، والذكاء، والموهبة، والعمل الجاد، والفن، والمحبة، والاحترام، والجمال في هذا الوقت اللعين! إنك تجعلينني أضحك للغاية حتى عندما لا أريد الابتسام، فأنت الشخص الوحيد الذي يمكن أن يجعلني أضحك".
وقالت بيلا حديد رفيقة جيجي في عرض الأزياء: "كل من يعرفك يشعر على الفور بالطاقة الهائلة التي تشع منك في جميع الأرجاء. شكراً لكونك على طبيعتك دائماً، لا أكثر ولا أقل من ذلك، أنتِ النصف الآخر لي ولا أعرف ماذا سأفعل بدونك. أحبك من كل قلبي".
حديد هي ابنة الملياردير محمد حديد، وهو رجل أعمال ينحدر من مدينة يافا الفلسطينية، لكنه غادر بلاده إلى أميركا عندما كان في الـ 14 من عمره ليبدأ رحلة كفاح في الولايات المتحدة، أصبح معها من أشهر تجّار العقار.
أما والدة حديد، فهي العارضة السابقة يولاندا حديد والتي انتقلت فيما بعد إلى مجال التصميم الداخلي وديكورات المنازل.