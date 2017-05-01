ريم البارودي تهنِّىء أحمد سعد وسمية الخشاب.. هكذا ردَّ العروسان على الزواج الوهمي

بتعليق واحد على صفحتها غير الموثقة على فيسبوك، أقامت الممثلة المصرية ريم البارودي الدنيا ولم تقعدها، بعد أن كشفت نبأ الزواج السري لمواطنيها خطيبها السابق أحمد سعد والممثلة سمية الخشاب.

















ولم تكتف البارودي بذلك بل تحدثت في عدة تصريحات "حصرية" لمواقع مصرية عن تفاصيل هذا الزواج، كاشفة أن خبر الزواج صحيح، نافية أن يكون حسابها قد تعرض للاختراق أو السرقة، "مُؤكدة أنها تأكدت من خبر زواج خطيبها السابق أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب بنفسها، وحرصت علي أن تكون أول من تُعلن عنه من خلال حسابها الشخصي على فيسبوك" حسب "صدى البلد" وذلك بعد أن نفت الخشاب ذلك الخبر حسب ذات المصدر.

وقالت البارودي «أريد أن أوضح شيئاً مهماً وهو أن أحمد سعد وعائلته هم من أبلغوني بخبر زواج سعد من سمية، من خلال اتصال هاتفي، ولم أتفاجأ، لأن الأمر لا يشغلني".

وأضافت: "لم أؤلف القصة ولم أفتر عليهما بالعكس حرصت على تهنئتهما والموضوع انتهى بالنسبة لي، و قد حرصت على التهنئة لأن أحمد زميل بالوسط الفني وعلاقتي به طيبة "

وفي تصريحات وصفها موقع "عين" بالخاصة قالت البارودي "أخبرني بهذا الخبر أحمد سعد نفسه منذ عدة أيام، وأتمنى أن يوفقهما الله في حياتهما ويسعدهما"، وأضافت أنها أعلنت الخبر لـ "فرحتها لزواج أعز أصدقائي، إذ تربطها بأحمد "صداقة كبيرة" منذ عدة سنوات".

أما تصريحات البارودي لموقع "باباراتزي" فجاءت أكثر إفصاحاً إذا قالت علاوة على كل ما سبق "بالنسبة لسمية فكما هو معروف فإنها ليست المرة الأولى التي تتزوج فيها بشكل سري وهي دائماً لا تعلن عن أزواجها.. فما الفرق في هذه المرة ؟! كما أنها لم تعلن أسماء في زيجات سابقة.. حتى تعلن هذه المرة".

وأضافت "للعلم أنا على المستوى الشخصي سعيدة بارتباطهما وأتمنى لهما كل السعادة خاصة أن ما لا يعلمه أحد أنني ساهمت في ذلك الارتباط بينهما فلقد كانت سمية تستعين بي -لأننا عملنا من قبل معاً- كلما اتصلت بأحمد ولم يرد على اتصالاتها وكنت أنا من يتصل بأحمد وأقول له (كلم سمية أو رد على سمية) وبمجرد أن حدث الارتباط بينهما اختفت سمية ولم تعد تتصل بي رغم أن الجميع يعلم أنني أنا وأحمد قررنا الانفصال من قبل سواء بسمية أو غير سمية".

وقالت كذلك "أعتقد أن سمية هي التي طلبت من سعد الإبقاء على سرية ذلك الزواج وربما الإعلان عن زواجها من سعد قد يضرها بشكل أو بآخر، وكان ينبغي أن لا تجد غضاضة في إعلان ذلك الزواج فأحمد مطرب شهير وموهوب وله جمهوره ".

تصريحات سمية الخشاب

بدورها قالت الخشاب لموقع "في الفن" هذا الأمر كذب تماماً، لم يحدث، لم أتزوج، ولا أعرف لماذا خرجت هذه الشائعة".

وأكد ذات المصدر أن الخشاب ليست منزعجة من هذه الشائعة، ونقلت عنها قولها "أنا أكثر فنانة تزوجت في الوسط الفني بفضل الشائعات، دائماً تحاصرني وتعودت عليها، فقد سبق أن قالوا عني إنني تزوجت من ملوك وأمراء ورجال أعمال، الأمر لم يعد يضايقني، لقد اعتدت عليه.

وأوضحت سمية الخشاب أن كل ما يربطها بالمغني هو غناؤه لأغنية مقدمة مسلسل "الحلال" الذي تواصل تصويره حالياً وسيعرض في رمضان المقبل.

الخشاب كانت تعلن باستمرار زواجها من رجل يعمل كطيار، تعرفت عليه عن طريق العائلة.

وعلمت “لها” بعض التفاصيل الخاصة بهذه الزيجة وأبرزها أن عائلة أحمد معترضة بشدة على زواجه من سمية وخصوصاً شقيقه عمرو سعد، و لكن أحمد لم يهتم برأيه، و كذلك سمية التي رفضت تحكم عمرو في الحياة الخاصة لشقيقه .

نفي أحمد سعد

تواصلت صحيفة "الدستور" المصرية مع سعد، الذي نفى هذا الكلام تماماً، وأكد أن علاقته بالخشاب علاقة صداقة وعمل فقط، حيث يقوم بتلحين عدد من أغنيات مسلسلها فقط.

وقال لموقع " مصراوي" :"تربطني بسمية الخشاب علاقة أسرية قائمة على الصداقة".









ولا ينبغي إغفال تعليق الممثلة المصرية وفاء عامر على الخبر نافية أن يكون صحيحاً، لكن البارودي عاجلتها بالرد على موقع فيسبوك.

