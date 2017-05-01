المكان أصبح غير صالحٍ للصلاة وأكثر من 3 آلاف كتاب باتت رماداً.. حريقٌ مجهول يأتي على مسجدٍ في ستوكهولم

تسبب حريقٌ مجهول اندلع في مسجد "الإمام علي" بالعاصمة السويدية ستوكهولم، منتصف ليلة أمس الأحد، في إلحاق أضرار واسعة به، حالت دون إمكانية استخدامه مجدداً.



وفي تعليق منه على الحادث قال مدير دائرة مطافئ ستوكهولم، طوبياس أكيسون، في تصريحات للتلفزيون الرسمي السويدي SVT، فجر اليوم الإثنين الأول من مايو/أيار 2017، إن "رجال الإطفاء تعاملوا مع الحريق الذي اندلع في المسجد الواقع في منطقة جارفالا بالعاصمة".



وأضاف أكيسون، أنه لم يتم العثور على ما يثير الشبهة حتى الآن، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة سبب الحريق.



بدوره قال المتحدث باسم المسجد، أقيل زاهري، في تصريحات لقناة SVT، إن المسجد لم يعد صالحاً للاستخدام؛ جرّاء ما لحق به.



وأعرب زاهري، عن قلقه مما حدث، مشيراً إلى أن مكتبة المسجد التي تضم 3 آلاف كتاب لم تسلم هي الأخرى من أضرار الحريق.