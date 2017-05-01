"الحرباية" تعيد هيفاء وهبي.. وياسمين عبدالعزيز "هربانة منها".. النجمات يسيطرن على مائدة دراما رمضان

يشهد شهر رمضان عرض أكبر عدد من المسلسلات الدرامية، حيث يتنافس النجوم للفوز بالاستحواذ على متابعة الجمهور، أما هذا العام فتتنافس نجمات الدراما على بطولة المسلسلات الرمضانية، بل ويزاحمن نجوم الصف الأول في بطولات مطلقة أو مشتركة.

في هذا التقرير نرصد منافسة نجمات الدراما الرمضانية لعام 2017.



هيفاء وهبي

تنافس هيفاء في سباق الدراما الرمضانية بمسلسل "الحرباية"، والذي تجسد فيه شخصية "عسلية" تلك الفتاة الفقيرة التي تعيش في حارة شعبية، تجبرها الظروف على الخروج من المدرسة والعمل خادمة في بيوت الأسر الثرية.



وتشاركها البطولة: دينا، ومحمود عبد المغني، ومنذر رياحنة، وعايدة رياض، وأحمد صيام، وصبري عبد المنعم، ومن تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي.



ونشرت هيفاء، عبر صفحتها الرسمية صورة لها من المسلسل.



# عسلية 😍 #haifawehbe_ramadan2017 #haifawehbe #الحرباية #egypt #cairo #bolak A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Mar 27, 2017 at 5:58am PDT

وعن المسلسل قالت هيفاء، في لقاء مع"ET بالعربي": "إن كل واحد يستطيع أن يكون حرباية في هذه الحياة" متابعة: "إن كل شخص معرض أن يكون مثل الحرباية، ويلون حاله حتى يتلاءم مع الظروف من حوله".

ياسمين عبد العزيز

تعود ياسمين للدراما التليفزيونية بعد غياب قرابة نحو 15 عاماً، وذلك في مسلسل "هربانة منها"، ويشاركها البطولة مصطفى خاطر، وحسن حسني، وصلاح عبد الله، وانتصار، ومها أبو عوف، وفادية عبد الغني، وعايدة رياض، ومن تأليف خالد جلال، ومن إخراج معتز التوني.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي من خلال حلقات منفصلة متصلة، نشاهد من خلالها حكايات مجموعة من النساء.



وحرصت ياسمين على التقاط مجموعة من الصور التي تجمعها مع أبطال العمل لنشرها على صفحتها الشخصية على إنستغرام.



مسلسل هربانة منها رمضان ٢٠١٧ 🎥 A post shared by @yasminabdelazizreally on Mar 31, 2017 at 6:11am PDT

غادة عادل









تقف غادة هذا العام أمام الفنان عادل أمام، الذي يجسد شخصية موظف في هيئة دار الكتب المصرية في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، ويشاركهما البطولة هالة صدقي، وعزت أبو عوف، ولطفي لبيب، وأشرف زكي، ومي عمر، ومن إخراج رامى إمام.



وعن دورها في المسلسل قالت غادة في برنامج "مساءDMC" إن "دوري جديد ومختلف وغريب، أقدم دور عفريتة".



ريم مصطفى

تشارك ريم في مسلسل "بخط إيدي" بطولة عمرو يوسف إلى جانب دينا الشربيني، دلال عبد العزيز، أحمد بدير، ومن إخراج إسلام خيري، وتجسد ريم في المسلسل دور زوجة عمرو الذي يعمل طبيباً، يتعرض لحادث ويفقد ذاكرته، وتدور الأحداث في قالب من الإثارة والتشويق.



ونشرت ريم، عبر حسابها على إنستغرام صورة تجمعها مع عمرو يوسف.



كواليس مسلسل #نقطة_ومن_اول_السطر #عمرو_يوسف #رمضان_2017 A post shared by ReeMoustafa (@reemmoustafaofficial) on Feb 9, 2017 at 7:03am PST

أيتن عامر

تخوض أيتن السباق الرمضاني من خلال مسلسل "إزي الصحة"، والذي يعد أول بطولة لها في الدراما، ويشاركها البطولة أحمد رزق، وسلوى خطاب، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، وسامح الصريطي، ونهال عنبر، ومن إخراج إبراهيم فخرو، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.



ونشرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك صورة تجمعها مع الفنان أحمد رزق.





وقد نشرت صفحة دراما مسلسلات رمضان الإعلان الترويجي للمسلسل.





ياسمين صبري

تطل ياسمين هذا العام بشخصية "حسنا" الفتاة الطموحة في مسلسل "الحصان الأسود"، بطولة أحمد السقا، إلى جانب شيري عادل، ومحمد فراج، وصبري فواز، وعمر السعيد، وأحمد بدير، وأحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.



ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل على فيسبوك الإعلان الترويجي للمسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، داخل كواليس عالم الجريمة.



لقاء الخميسي









تبتعد لقاء هذا العام عن السياسة، لتقدم شخصية إنسانية في مسلسل "بين عالمين"، بطولة طارق لطفي إلى جانب هشام سليم، وحازم سمير، وأمير صلاح الدين، وفيدرا، ودارين حداد، ومن إخراج أحمد مدحت.



ويناقش المسلسل التناقض بين العالم المادي والأخلاقي وتأثير كل منهما على الآخر، وقد نشر الفنان طارق لطفي على صفحته الرسمية صورة تجمعه مع لقاء من كواليس العمل.



مي عمر

تشارك مي هذا العام أحمد فهمي وأكرم حسني بطولة مسلسل "هو وهي وهو"، وتجسد فيه شخصية داليا زوجة سلطان، مخرج الإعلانات والتي يجسدها فهمي.



ويطرح المسلسل قضايا المجتمع المصري بأسلوب ساخر، ويشاركهم البطولة رجاء الجداوي، ودانا حداد، والعمل من تأليف السيناريست تامر إبراهيم وولاء شريف، ومن إخراج كريم العدل.

ونشرت مي، عبر صفحتها الرسمية صورة تجمعها مع أحمد فهمي.



يسرا اللوزي

تجسد يسرا شخصية فتاة من الطبقة الثرية، والتي تربطها قصة حب مع بطل العمل، ويقدمها حمادة هلال، وهذا ما سوف نراه خلال شهر رمضان في مسلسل "طاقة القدر" والذي تناول أحلام وطموحات شاب من الطبقة المتوسطة، والصعوبات التي يواجهها في رحلة صعوده.



ويشارك في العمل، مي القاضي، وإدوارد، وحنان سليمان، وسهر الصايغ، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد مصطفى.



ونشر حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية لقطات من المسلسل.



دنيا سمير غانم

للعام الثالث على التوالي تنافس دنيا في دراما رمضان بمسلسل "الضايعين"، وهو اسم مؤقت للعمل، الذي يشاركها البطولة فيه: بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومن تأليف مصطفي صقر، ومن إخراج أحمد الجندي.



المسلسل مقتبس عن مسلسل كوري بعنوان "المفقودون التسعة"، وتدور أحداثه في قالب كوميدي، وتلعب دنيا شخصية فتاة تعاني من فوبيا الأماكن المرتفعة وركوب الطائرات.



ولأول مرة هذا العام قررت دنيا الامتناع عن التقاط صور السيلفي في عمل لها، واتفقت أيضاً مع الفنانين المشاركين معها على ذلك، لفرض حالة التكتم على كواليس العمل الذي يصور حالياً في إحدى الجزر التايلاندية.