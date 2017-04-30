البرادعي يغرد شاكياً التعنت في تجديد جواز سفره.. والخارجية المصرية تفاجئته بالرد على تويتر

قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، الأحد 30 أبريل/نيسان، إن وزارة الخارجية المصرية لم تجدد جواز سفره، رغم تقدمه بطلب التجديد منذ 3 أسابيع.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكتب البرادعي قائلاً: "تقدمت منذ 3 أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفري وهو ما يستغرق عادة أيام".

تقدمت منذ ٣أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفرى وهو ما يستغرق عادة أيام. آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٣٠ أبريل، ٢٠١٧

وأضاف: "آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة".

قد نختلف فى الكثير ولكن لايجب أبدا أن نختلف على الحد الأدنى من الانسانية وفى مقدمته قدسية الحياة والحق فى العلاج https://t.co/ZWjMc3p3Y9 — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

وبعد نحو ساعتين من نشر البرادعي تغريدته على تويتر، عاد لينشر تغريدة أخرى رداً على تعليق فيما يبدو للخارجية المصرية، قالت فيه إن جواز السفر قد تم تجديده وفي طريقه إلى التسليم:

لم يسبق أن أبلغني أحد بالإجراء الذى تم وأشكركم https://t.co/rvawZBVMGY — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٣٠ أبريل، ٢٠١٧

يُشار إلى أنه سبق وأن ذكر المعارض المصري أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة (ليبرالي) أن وزارة الخارجية المصرية لم تجدد جواز سفره، رغم حصوله على حكم قضائي مُلزم للخارجية بتجديد الجواز فيما بعد.

@MfaEgypt @ElBaradei نبارك لد.البرادعي علي حقه في جواز سفره وارجو ان يفيدني متحدث الخارجية عن مصير الحقيبة الدبلوماسية التي كان مفترضا ان تنقل جوازي منذ3 سنوات!! — Ayman Nour (@AymanNour) ٣٠ أبريل، ٢٠١٧

إلا أن الخارجية طعنت في الحكم مؤخراً، باعتبار نور "مُعادٍ للدولة المصرية"، وهي الاتهامات التي نفاها الأخير، ولا يزال نظر القضية جارياً.

والبرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقيم حالياً في العاصمة النمساوية فيينا، وينتقد من حين لآخر سياسات النظام المصري الحالي.

ووُصف البرادعي في مطلع عام 2010، بـ"المُخلّص من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك"، حيث ناصره مئات النشطاء والشباب في عام 2010، وقاد بمشاركة الإخوان المسلمين، الجبهة الوطنية للتغيير (جمعت طيفاً كبيراً من المعارضة آنذاك)، وبرز اسمه بقوة عقب الإطاحة بمبارك في 11 فبراير/شباط 2011.

وقاد منذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 جبهة الإنقاذ الوطني، المعارضة لحكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وألقى كلمة حين أطاح قادة الجيش بالأخير، في يوليو/تموز 2013.

وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت وقتها عدلي منصور، قبل أن يستقيل من منصبة منتصف أغسطس/آب 2013، احتجاجاً على فضّ اعتصامات مؤيدي مرسي في القاهرة بالقوة ما خلّف مئات القتلى والمصابين.