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إصدار: ar

تونس تعفي وزيري المالية والتربية من منصبيهما

 |  وكالات
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قال متحدث حكومي إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قرر إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي وإسناد حقيبتها بالإنابة إلى وزير الاستثمار فاضل عبدالكافي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الشاهد أقال أيضاً وزير التربية ناجي جلول.

وتأتي إقالة الزريبي بعد أسبوع من تصريحات قالت فيها إن البنك المركزي سيقلّص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق ما سيخفض قيمة الدينار الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

 

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