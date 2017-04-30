تونس تعفي وزيري المالية والتربية من منصبيهما

قال متحدث حكومي إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قرر إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي وإسناد حقيبتها بالإنابة إلى وزير الاستثمار فاضل عبدالكافي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الشاهد أقال أيضاً وزير التربية ناجي جلول.

#تونس إقالة وزير التربية الناجي جلول بضغوط من اتحاد الشغل كبرى نقابات تونس، ليلة عيد الشغل. الاتحاد الذي قال "يا احنا يا هو" كسب الرهان. — Wajd Bouabdallah (@tounsiahourra) ٣٠ أبريل، ٢٠١٧

بعد اقالة جلول: نحو ضم وزارة التربية الى التعليم العالي - أنباء تونس https://t.co/5r9mTdUcHl — Kapitalis (@KapitalisInfo) ٣٠ أبريل، ٢٠١٧

وتأتي إقالة الزريبي بعد أسبوع من تصريحات قالت فيها إن البنك المركزي سيقلّص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق ما سيخفض قيمة الدينار الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

