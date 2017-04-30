السعودية تطلق 10 برامج جديدة ضمن رؤية 2030.. تحسين نمط الحياة وخدمة الحجاج على رأسها

أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الأحد 30 أبريل/نيسان 2017، 10 برامج جديدة ضمن رؤية البلاد المستقبلية 2030.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن البرامج الجديدة تشمل مجالات الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن (الحج والعمرة).

وتشمل البرامج أيضاً دعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسيخ الانتماء الوطني، ودعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، دون تقديم توضحيات بشأن هذه البرامج.

وحسب "واس"، سيبدأ العمل بالبرامج فور اكتمال خططھا التنفيذية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

والعام الماضي، أعلنت السعودية عن "رؤية السعودية 2030"، التي تستهدف خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية.

وضمن الرؤية، أطلقت الحكومة السعودية مجموعة من البرامج أبرزها "التحول الوطني" و"التوازن المالي" الهادف لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول العام 2020.

وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).