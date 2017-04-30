دبي تطلق خطَّها في عالم الكتابة الرقمية.. أول مدينة عربية تضيف خطاً جديداً إلى الكمبيوتر

سطّرت دبي اسمها في عالم التكنولوجيا، الأحد 30 أبريل/نيسان، بإطلاق "خط دبي" ليكون أول خط رقمي يستخدم في الكتابة على أجهزة الكمبيوتر يتم تطويره من قبل مدينة عربية ويحمل اسمها.

وتعاونت دبي مع شركة مايكروسوفت في ابتكار الخط الرقمي الجديد باللغتين العربية والإنكليزية.

وقال أحمد المهري مدير مشروع "خط دبي": "يعكس خط دبي التزامنا بتطويع أفضل التقنيات وأدواتها ووسائلها بأسلوب مبتكر وفعال بحيث يدمج ما بين تراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة بماضيها العريق والمشرف ومستقبلها المتطور والمبتكر".

وأضاف: "سيكون لهذه المبادرة أثرها الواضح في وضع بصمة خاصة لدبي ضمن التطور السريع الذي يشهده العالم في مجالات تكنولوجيا الخطوط الرقمية لذلك كان ضرورياً علينا المساهمة في إضافة نواح جديدة ومبتكرة تحتضن هذه التكنولوجيا وتقدمها للأفراد بطريقة تحقق لهم الفخر والسعادة".

ويأتي "خط دبي" ليمثل إضافة إلى عدد كبير من خطوط الكتابة الرقمية باللغة العربية على أجهزة الكمبيوتر من أشهرها العربي المبسط "سمبليفايد أرابيك"، والعربي التقليدي "تراديشنال أرابيك"، وخط الأندلس.

وقال سامر أبولطيف، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مايكروسوفت: "سيكون اسم (خط دبي) متوافر عالمياً ولأكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم من خلال تطبيقات أوفيس 365".

وأضاف: "هو خط متطور وذو خواص فريدة يهدف إلى التشجيع على القراءة والتعبير عن الذات، حيث تم ابتكار (خط دبي) بشكل متقن لتجسير الفجوة التي دائماً ما تعيق تحقيق التناغم التام بين النصوص العربية واللاتينية في سبيل توفير خطوط رقمية متناغمة تحقق الاندماج السلس ما بين هذه الأحرف والأشكال الكتابية باختلاف اللغات المستخدمة".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دعا الجهات الحكومية في الإمارة لتعميم الخط واعتماده في المراسلات الرسمية.

وقال اليوم الأحد: "وجهنا الجهات الحكومية في الإمارة بالبدء في استخدام (خط دبي) في المراسلات الحكومية الرسمية باعتباره نقطة تحول جديدة لدبي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في عالم التكنولوجيا الرقمية، وليكون ذلك بمثابة التزام حكومي يضمن نشر ونجاح هذه المبادرة محلياً وعالمياً".