طالبة جامعية بمصر تخدر 25 من زميلاتها أثناء الشجار معهن.. فريق طوارئ و5 سيارات إسعاف تدخلوا لإنقاذ الطالبات

شهدت إحدى الجامعات المصرية واقعة فريدة من نوعها، حيث قامت طالبة بتخدير زميلاتها المتواجدات في المحاضرة إثر مشادة وقعت معها.

وفيا لتفاصيل قامت الطالبة "أميرة. ص. ت" بكلية الآداب جامعة بنها، الفرقة الثالثة بقسم علم النفس، برش إسبراي المخدر "سيلفي ديفنس" على وجه 25 طالبة من زميلتها خلال مشاجرة وقعت بينهن أثناء انتظارهن محاضرة مادة علم النفس، ما أدى إلى إصابتهن بحالات اختناق وتم نقلهن إلى مستشفيات بنها العام والجامعي لعلاجهن.

وكان الدكتور السيد القاضي، رئيس الجامعة، قد تلقي إخطاراً من الدكتورة عبير الرباط، عميدة كلية الآداب ببنها بالواقعة. وعلى الفور تم الدفع بفريق الأزمات والطوارئ وإخطار الأجهزة الصحية والأمنية ونقل الطالبات إلى المستشفيات لإسعافهن، بحسب ما ذكرت عدة مصادر إعلامية في مصر.

وتم الدفع بأكثر من 5 سيارات إسعاف ونقل 16 طالبة إلى مستشفى بنها الجامعي و9 طالبات إلى بنها التعليمي.

من جانبها قامت الدكتورة عبير الرباط، عميدة الكلية، إحالة الطالبة المتسببة في الواقعة للتحقيق.

وكانت عميدة كلية الآداب قد تلقت بلاغاً من الأمن يفيد بدخول 25 طالبة في حالة إغماء إثر نشوب مشاجرة بينها وبين زميلاتها فأخرجت "إسبراي" المستخدم في الدفاع عن النفس ورشت وجه زميلاتها فدخلوا في حالة إغماء وتم تحويلهن لمستشفى بنها الجامعي والتعليمي وتحويل الطالبة للتحقيق.