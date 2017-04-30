قُتلوا بالخطأ.. أميركا تعترف باستهداف التحالف الدولي لمئات المدنيين في سوريا والعراق منذ الهجوم على داعش

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأحد 30 أبريل/نيسان 2017، أن غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق، قتلت بـ"الخطأ" 396 مدنياً منذ بدء مهام التحالف في أغسطس/آب 2014، وحتى مارس/آذار الماضي.

وأوضح تقرير للقيادة أن مقاتلات التحالف شنَّت خلال الفترة المذكورة 20 ألفاً و205 غارات جوية في سوريا والعراق.

وأشار إلى أن هذه الغارات أدت إلى مقتل 396 مدنياً بـ"الخطأ"، غير أن مصادر محلية، ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، تؤكد أن عدد القتلى الذين قضوا جراءها أكبر من معطيات القيادة المركزية الأميركية.

وحسب منظمة "إيروورز" المعنية برصد آثار الضربات الجوية للتحالف على المدنيين، فإن قوات التحالف الدولي قتلت 3 آلاف و16 مدنياً منذ بدء مهامها في 2014.