رغم الوضع الاقتصادي الصعب.. لوحة سيارة تباع بمبلغ خيالي في مصر!

باعت إدارة النظم والمعلومات التابعة لوزارة الداخلية لوحة معدنية تحمل أرقام (أ ه م 1) بمبلغ مليون و970 ألف جنيه في مزاد علني على موقع "لوحتك دوت كوم"، شهد منافسة بين رجال أعمال مصريين على شراء اللوحة.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور إن وزارة الداخلية بدأت منذ فترة بيع اللوحات المعدنية المميزة لرجال الأعمال والمصريين الراغبين في شراء تلك اللوحات بمبالغ عالية يتم تخصيصها لصالح صندوق تحيا مصر كدعم لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللإنفاق على المشروعات الخيرية التي يتبناها الصندوق، وفق ما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.

وأضاف المصدر أنه تم بيع عدد من اللوحات المعدنية في الفترات الماضية وتم إيداع المبالغ المالية المتحصلة منها في الصندوق من بينها لوحات تحت رقم وحرف (ع —1) بمبلغ 750 ألف جنيه، و(د د د – 111)، بمبلغ 210 آلاف جنيه، ولوحة (أ أ أ – 4444) بمبلغ 195 ألف جنيه، ولوحة (س ي ف – 1) بمبلغ 605 آلاف جنيه.