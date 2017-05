دي كابريو.. كروز.. سميث.. مشاهير عُرضت عليهم أدوار أبطال خارقين في أفلام شهيرة ولكنهم رفضوها

أفلام الأبطال الخارقين هي الحصان الرابح بالنسبة لشركات الإنتاج في هوليوود في السنوات الماضية، ففي كل سنة تقوم هذه الشركات بإصدار ما لا يقل عن 4 أفلام، خاصة أنهم يعلمون أن كل دولار دفعوه في إنتاجها سيستردونه أضعافاً مضاعفة.

ومع كثرة أفلام الأبطال الخارقين، صار من الطبيعي أن يتنافس عشرات الممثلين والممثلات للفوز بواحد منها، فمن ناحية هم يحققون شهرة كبيرة بمشاركتهم في هذه الأفلام، كما أنهم يضمنون فرص العمل لعدة سنوات؛ لأن أغلب هذه الأفلام تصدر منها أجزاء كثيرة.

وعلى الجانب الآخر، هناك نجوم آخرون جاءتهم بالفعل الفرصة للاشتراك في بطولة بعض هذه الأفلام، إلا أنهم رفضوها، وهؤلاء هم من سنستعرضهم في هذا التقرير.

بيرس بروسنان









في حوار أُجري معه منذ نحو عامين، اعترف نجم أفلام جيمس بوند السابق، بيرس بروسنان، أنه كان أحد أوائل المُرشحين لدور باتمان في الفيلم الذي أخرجه تيم بيرتون عام 1989 ولعب بطولته النجم مايكل كيتون.

وقال بروسنان إنه رغم حبه الكبير للشخصية من أيام الطفولة، إلا أنه رفض الدور، موضحاً أنه "لا يستطيع أخذ أي شخص يرتدي ملابسه الداخلية فوق بنطاله على محمل الجد".

ليوناردو دي كابريو









رغم أنه عُرف في بدايته بالأدوار الرومانسية، وفي السنوات الأخيرة بالأدوار الدرامية، فإن النجم ليوناردو دي كابريو تلقَّى عرضين للمشاركة في أفلام الأبطال الخارقين.

العرض الأول كان سنة 1995 بدور روبين في فيلم Batman Forever، ورفضه ليذهب الدور للممثل كريس أودونيل. والثاني كان سنة 2002 بدور سبايدر مان في فيلم Spider-Man، الذي رفضه أيضاً، ليذهب الدور للنجم توبي ماجواير.

وكان سبب رفض دي كابريو في المرتين واحداً تقريباً، وهو أنه لا يرى نفسه مستعداً للقيام بدور مثل هذا.

توم كروز









طيلة مسيرته الفنية الطويلة، لعب النجم توم كروز عشرات الأدوار المختلفة، إلا أنه لم يكن في أي منها بطلاً خارقاً.

وكان كروز أقوى المُرشحين للعب دور الرجل الحديدي في فيلم Iron Man، وظل اسمه مرتبطاً بالمشروع لفترة، قبل أن ينسحب منه لوجود مشاكل في السيناريو.

واعترف بعدها أنه لم يشعر أنه الشخص المناسب لهذا الفيلم، الذي ذهبت بطولته لاحقاً للنجم روبرت داوني جونيور.

ويل سميث









مع أنه لعب بالفعل دور بطل خارق في فيلم Hancock ومؤخراً ظهر كشرير خارق في فيلم Suicide Squad، إلا أن الفرصة كانت متاحة للنجم ويل سميث أن يلعب دوراً أكثر شهرة من كليهما وهو سوبرمان.

وصرَّح سميث أن دور سوبرمان عُرض عليه أكثر من مرة، آخرها كان في فيلم Superman Returns، ورغم قيامه بقراءة السيناريو فإنه رفض الدور، وقال إنه لا يمكنه أن يلعب دور بطل خارق ارتبط في أذهان الناس بكونه أبيض البشرة، فلو أفسد الفيلم، ربما لن يجد بعدها فرصة أخرى للعمل في هوليوود.

مات ديمون









صداقة قوية منذ الصغر تجمع بين النجمين مات ديمون وبين أفليك، حتى إن الاثنين يشتركان في حب الكثير من الأشياء، من ضمنها البطل الخارق المعروف بـ"الشيطان الجريء".

وبينما انتهى الأمر بأفليك بلعب هذه الشخصية بالفعل في فيلم Daredevil، صرَّح ديمون أن الدور عُرض عليه أولاً، غير أنه رفضه لعدم إعجابه بالسيناريو، ولعدم معرفته بالمخرج كذلك.

وأضاف أنه نجح في فصل مشاعر حبه تجاه الشخصية وبين رؤيته لمشروع الفيلم، فكان قرار الرفض سهلاً بالنسبة له، عكس أفليك الذي وصفه بالشخص العاطفي، الذي ما إن عُرض عليه الفيلم، حتى وافق فوراً.

راسل كرو ودوجري سكوت









شهرة كبيرة حققها النجم هيو جاكمان بدور وولفرين في سلسلتي أفلام X-Men و Wolverine، ولكنه يدين بجزء كبير من هذا النجاح للنجمين راسل كرو ودوجري سكوت، اللذين كانا أقوى المُرشحين قبله للدور.

فعند إعداد أول أجزاء X-Men، كان كرو هو الاختيار الأول لمخرج الفيلم براين سينجر، غير أن كرو اعتذر، ورشح صديقه جاكمان للدور، إلا أن سينجر استقر على سكوت للعب الدور. انشغال جاكمان بتصوير فيلم Mission: Impossible II أمام النجم توم كروز أجبره على الانسحاب من X-Men، فسنحت الفرصة لجاكمان بخوض تجربة الأداء لدور وولفرين، والفوز به بعدها.

جوش هارتنت









بينما قد تأتي فرصة دور بطل خارق لأي ممثل مرة واحدة وربما اثنتين، كان الأمر مختلفاً بالنسبة للنجم جوش؛ حيث جاءته الفرصة 3 مرات مختلفة للعب دور 3 أبطال خارقين مشاهير.

وكشف هارتنت -الذي كان يعيش قمة نجاحه الفني في أوائل الألفية الحالية- أنه تلقَّى عروض أدوار باتمان وسوبرمان وسبايدرمان في مناسبات مختلفة، غير أنه رفضها كلها، مبرراً ذلك بأنه لم يرغب أن يتذكره الجمهور بدور واحد فقط طوال حياته المهنية.

ماثيو ماكونهي









بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تألقه، صارت العديد من شركات الإنتاج في هوليوود تسعى لضم النجم ماثيو ماكونهي إلى أفلامها الجديدة، ومن ضمن هذه الأفلام كان فيلم الأبطال الخارقون Guardians of the Galaxy Vol. 2، الذي يصدر خلال منتصف سنة 2017، حيث عرضت الشركة المنتجة عليه أحد الأدوار المهمة في الفيلم، غير أنه رفضها، مُفضلاً الاشتراك في بطولة فيلم آخر هو The Dark Tower، الذي سيصدر خلال هذا العام أيضاً.

ميل جيبسون









لعب النجم المخضرم أنطوني هوبكنز دور أودين، والد البطل الخارق ثور في جزأي Thor، ولكن يبدو أن هوبكنز لم يكن هو الاختيار الأول لهذا الدور، إذ صرح النجم ميل جيبسون في حوار معه أن الدور كان معروضاً عليه، غير أنه لم يكشف عن سبب رفضه.