الابنة الأولى اعتنقت اليهودية بعد زواجها.. إيفانكا ترامب تزور نصب الهولوكوست وهذا ما قالته عن المحرقة (صور)

في أول زيارة خارجية لإيفانكا ترامب بصفتها الابنة الأولى في الولايات المتحدة ومستشارة الرئيس، زارت إيفانكا نصب الهولوكوست في برلين.

وقبل رحلتها إلى برلين، أخذت إيفانكا بعض الوقت لتوجيه رسالة للاحتفال بيوم ذكرى المحرقة اليهودية "الهولوكوست".

وكتبت الابنة الأولى للولايات المتحدة: "اليوم نحن نكرم ستة ملايين يهودي الذين فقدوا حياتهم خلال المحرقة، علينا أن نتعهد أن لا يتكرر ذلك ثانية".

I am deeply moved by the history of this memorial, honoring the six million European Jews whose lives were taken during the Holocaust. pic.twitter.com/jgPd3UgNiz

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) ٢٦ أبريل، ٢٠١٧