في حوار لها مع مجلة بريطانية.. الملكة رانيا تثني على طريقة تعامل الأردن مع اللاجئين

تحت عنوان "ملكة القلوب"، نشرت مجلة The Sunday Times البريطانية، اليوم الأحد 30 أبريل/نيسان، حواراً مع الملكة الأردنية رانيا.

ونشرت الملكة رانيا مقتطفات من حوارها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، مرفقة بصورة التقطتها المجلة للملكة، مكتوب عليها "ملكة القلوب".

وقالت الملكة رانيا خلال الحوار: "أنا محظوظة جداً لأنني أعيش مع قائد لديه هذا الكم من الإنسانية والمبادئ الواضحة والنزاهة".

وعن طريقة تعامل الأردن مع اللاجئين السوريين، قالت الملكة رانيا: "أنا فخورة جداً بالطريقة التي استجاب بها الأردنيون تجاه أزمة اللاجئين، ولكن في نفس الوقت يؤلمني أن أرى المعاناة الكبيرة التي يمر بها الأردن، بسبب ضعف اهتمام العالم بهذه الأزمة".

وعن المشاكل التي تسود العالم، أضافت الملكة: "من المحزن أن كلمة "مختلف" أصبحت مرادفاً لكلمة "مخيف" في مناطق عديدة من العالم".







