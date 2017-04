"لنجعل أميركا عظيمة مجدداً".. قالها ترامب على الهواء مباشرة فحصل ما لم يتوقعه.. بالفيديو هكذا خرج عن طوره

بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُلقي كلمته في مؤتمر عَقَده بولاية بنسلفانيا الأميركية، وتبثه شبكات إخبارية، ألقى أحد الحضور حفنة من الأعلام الروسية على طراز أوراق النثار الملوَّنة التي تُلقى في الأعراس.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع "mashable"، الأحد 30 أبريل/نيسان 2017، فإن الأعلام الروسية ظهرت أمام الكاميرات التي كانت موجهة للرئيس الأميركي، وقال الموقع إن ما جرى وباعتباره "حركة احتجاجية، فإنها بكل تأكيد مبتكرة".

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW

— Steve Kopack (@SteveKopack) April 30, 2017