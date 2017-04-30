مساج وسرير فاخر وغرفة اجتماعات.. رحلات الطيران ليست مزعجة لركاب الدرجة الأولى.. هذه مزاياها

لم يكن يتوقع الأخوان أورفيل وويلبر رايت التطورات والمزايا التي تشهدها الطائرات الآن، بعدما نسب إليهما اختراع أول طائرة في شكلها البدائي على هيئة آلة أثقل من الهواء حلقت لأول مرة عام 1903 على ارتفاع 100 متر.

عامان عكف خلالهما الأخوان منذ 1907 وحتى 1909 لتطوير الطائرة لتضم مقعدين بدلاً من مقعد واحد، ومع مرور أكثر من قرن أصبح تطور الطائرات متسارعاً ليصل إلى أن تضم بعض الطائرات أسرة وأجنحة خاصة مثل الفنادق بالدرجات الأولى لبعض خطوط الطيران.

مقاعد تتحول إلى أسرة، وشاشات عرض خاصة لكل راكب تقدم العروض الترفيهية وأحدث الأفلام، ومستحضرات العناية بالبشرة وملابس النوم، وأشهى الوجبات المختارة والمعدة بعناية، والكثير من المزايا التي تتنافس شركات وخطوط الطيران حول العالم في منحها لمسافري الدرجة الأولى على متن طائراتها.

يستعرض "هاف بوست عربي" ما يحصل عليه المسافرون على متن الدرجة الأولى ببعض خطوط الطيران حول العالم.

طيران الإمارات









مزايا الدرجة الأولى في طيران الإمارات تبدأ من مقر إقامتك حيث توفر لك سيارة مجانية وسائقاً خاصاً يصحبك من وإلى المطار وفق حجز مسبق، وعبر صالات تتميز بالفخامة تمر إلى رحلتك على متن طائرة طراز A380، المزودة بصالون جوي يمنحك حالة من الاسترخاء وتناول المشروبات والمقرمشات، ومشاهدة البرامج الأحداث المباشرة الرئيسية مع المسافرين الآخرين على شاشة LCD يبلغ قياسها 55 بوصة.

وإذا كنت محباً للخصوصية أغلق أبواب مساحتك الخاصة، واستكشف ما حولك، بداية من المقعد السريري وثلاجة المشروبات، واسترخ بعد ارتداء البيجامة التي صممت بحيث تكون أول ملابس نوم مرطبة للبشرة في العالم تضم كبسولات ترطيب دقيقة، وتمتع بمشاهدة برامجك المفضلة خلال البث التلفزيوني المباشر بنظام آيس.









قد تكون رحلتك إلى وجهتك طويلة وتحتاج إلى النوم، خذ قسطاً من الراحة قبل أن تستعد للوصول عبر مرافق "شارو سبا" الملحقة بالطائرة باستخدام مستلزمات العناية التي تحمل علامة بولغاري ومنتجات Voya العضوية المستخلصة من أعشاب البحر المتضمنة عطر بولغاري الخشبي والزهري؛ أو بارفوميه أو تي نوار، وتناول أحد العصائر الطازجة المنشطة للجسم أو وجبة طعامك المفضلة.

الخطوط القطرية









تحتاج إلى عقد الاجتماعات أو اللقاءات والنقاشات مع الأصدقاء أو زملاء العمل؟، هو ما ستكفله لك رحلتك بالدرجة الأولى على متن الخطوط القطرية، بفضل ما تمنحه لك من خاصية المقاعد المتقابلة التي تمكنك من إعادة ترتيب المقاعد الأربعة، كما تزود لوحة أجهزة الوسائط المتعددة بمساحتك الخاصة منافذ USB وHDMI وNFC التي تسهل إنهاء مهامك.

عندما تنتهي من تواصلك مع رفقائك يمكنك بفضل الفواصل المتحركة تحديد مساحتك الخاصة، ويمنحك السرير المزدوج المسطح الراحة لك ولرفيقك ميزة إضافية إذا لم تكن بمفردك، بالإضافة لطاقم ضيافة مميز وخدمة توضيب الأسرّة وتوفير وسائد ومرتبة وأطقم نوم وخف من شركة "ذا وايت"، وتشمل الأبواب لافتة "الرجاء عدم الإزعاج" لضمان عدم إيقاظك من نومك.









مزيج من اللونين العنابي والرمادي والذهبي الوردي يشكل تفاصيل وألوان جناحك المزود بأبواب وإضاءة سهلة التحكم ومساحة تخزين رحبة تستوعب احتياجاتك ومقعد سريري مسطح لضمان راحتك، بالإضافة لمجموعة مستلزمات العناية الشخصية من كاستيلو مونتي وبريكس، وأكثر من 3000 مادة ترفيهية يمكنك التنقل بينها عبر شاشة كبيرة لنظام أوريكس ون.

طيران الاتحاد









تبدأ رحلتك من باب منزلك حيث توفر طيران الاتحاد للمسافرين على متن الدرجة الأولى خدمة سيارة مع سائق لتقلك إلى المطار، بالإضافة لمنصة إتمام إجراءات السفر وصالة انتظار يمكنك تناول الطعام والمشروبات فيها وتصفح الإنترنت بشكل مجاني، ويمكنك أخذ حمام أو الحصول على جلسة عناية في منتجع سيكس سنسز الصحي في مطار أبوظبي.

إذا كنت تحب الرحابة رحلتك في مسكن الدرجة الأولى تلبي رغبتك، حيث لا يقتصر احتواؤه على مقعد بل يضم سريراً منفصلاً 6 أقدام و10 بوصات، ومساحة للحركة بعد غلق الأبواب، بالإضافة لإمكانية اختيارك واحداً من ستة مساكن بالدرجة الأولى صممت لتكون متصلة مع بعضها البعض، لتناسب السفر بصحبة رفيق سفرك أو دعوة رفيق سفرك من الدرجة الأولى للانضمام إليك في مسكنك لاجتماع أو لتناول الطعام معاً.









على متن الطائرة يمكنك تناول طعامك المفضل المقدم في أواني بون تشاينا مع اختياراتك من المقبلات والمشروبات، بالإضافة لتوفر خدمة ترتيب الأسرة المغطاة بفرش من خامات طبيعية ويمكنك الاستحمام والاستعداد قبل وصولك بفضل مرافق الاستحمام والمرآة الملحقة بمسكن الدرجة الأولى، وتناول مشروبك المفضل ومشاهدة برامجك عند الطلب على شاشة عرض ملحقة قياسها 24 بوصة.

خطوط لوفتهانزا









إذا كنت مسافراً على متن الدرجة الأولى لخطوط لوفتهانزا، ستجد عند وصولك للمطار في فرانكفورت أو ميونيخ أو زيورخ أو جنيف أو فيينا ساحة انتظار خصصت لسيارتك، ومرشداً شخصياً يساعدك في الوصول إلى صالة انتظار مخصصة لإنهاء إجراءات ركاب الدرجة الأولى، كما يمكنك تناول مأكولاتك أو تدخين السيجار أو القراءة، قبل أن يقلك مرشدك في سيارة ليموزين أو حافلة صغيرة إلى الطائرة.

على متن الطائرة ستجد مقعدك الخاص الذي يتحول إلى سرير مصحوب بوسادة وملابس النوم الخاصة، وحمام يحوى مستحضرات العناية الشخصية، وتجهيزات تتضمن عزل جيد للضوضاء وهاتف يساعدك في إنجاز أعمالك في هدوء، ونظام إضاءة مزود بمصباح للقراءة ليلاً ونهاراً حسب رغبتك.









قائمة طعام تضم العديد من الأطعمة التي تشبع شهيتك، وشاشة مخصصة تمكنك من مشاهدة برامجك وعروضك المفضلة في أي وقت داخل مقصورتك المكيفة بنظام ترطيب الهواء الأوتوماتيكي الذي يمنحك شعوراً بالراحة.

خطوط سنغافورة الجوية









يمنحك مقعدك خلال سفرك على الدرجة الأولى بخطوط سنغافورة الجوية مساحة واسعة تصل إلى 35 بوصة ومسنداً منحوتاً لراحة الرأس، ويمكنك الحصول على سرير كبير مسطح بقياس 80 بوصة، بالإضافة للعديد من الخدمات الترفيهية بنظام KrisWorld الذي يمنحك أكثر من 1000 محتوى ترفيهي يمكنك مشاهدتها عبر شاشة تعمل باللمس قياس 24 بوصة مزودة بمقبس للسماعات لعزل الضوضاء.

وتكفل مقصورتك بتصميم المقاعد الجلدية على شكل قوس مزيد من الخصوصية، ومزودة بنظام إضاءة خافتة للقراءة أول العمل أو تصفح الإنترنت أو استخدام الهاتف، بالإضافة لمنتجات العناية الشخصية وإمكانية اختيار طعامك المفضل قبل موعد رحلتك بـ 24 ساعة ضمن مجموعة من الوصفات والمأكولات والمشروبات المتنوعة.

الخطوط الجوية البريطانية









تقدم الخطوط الجوية البريطانية داخل كابينة الدرجة الأولى بطراز بوينغ 787-9 دريملاينر شاشة تعمل باللمس قياس 23 بوصة مزودة بريموت كنترول مثبت بالمقعد، وسماعات لعزل الضوضاء، بالإضافة لمقابس للطاقة وأخرى USB وHDMI للعرض عالي الجودة.









وتوفر الدرجة الأولى مقعداً يحول لسرير مسطح بقياس 6 أقدام بالإضافة لسرير مبطن ولحاف من القطن الأبيض ووسادة وبيجامة قطنية، ومنتجات الاسترخاء والعناية الشخصية أروماثيربي، وقائمة من الأطعمة المعدة على يد طهاة مهرة.

كانتاس









تمنحك كانتاس عندما تسافر على متن درجتها الأولى مقعداً بقياس 6.5 قدم يضبط حسب راحتك ويتحول إلى فراش من جلد الغنم ووسائد ولحاف قطني يمنحك الراحة خلال رحلتك.









ويمكنك فور حجز مقعدك بالدرجة الأولى الحصول على جلسة مساج قبل الرحلة، بالإضافة لملابس النوم القطنية الفاخرة وخيارات ترفيه تتضمن شاشة عرض تعمل باللمس قياس 17 بوصة تقدم مجموعة من البرامج والأفلام والعروض والألعاب التفاعلية، ومنفذ طاقة 110 يسهل استخدام حاسبك المحمول وأجهزتك الإلكترونية دون قلق من نفاذ الطاقة.