تناولَ "كبدة البرنس" و"شاي رامي".. تفاصيل زيارة علاء مبارك لمقهى بحي شعبي دون حراسة

تداول عدد من رواد الشبكات الاجتماعية مقاطع فيديو ترصد ظهور علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، يلعب الطاولة بمقهى شعبي في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة.









الزيارة التي رصد تفاصيلها موقع اليوم السابع، جاءت في الساعة التاسعة مساء السبت 29 أبريل/نيسان 2017، بدعوة من صاحب مطعم "كبدة البرنس"، مطعم مأكولات شعبية شهير بحي إمبابة، توجه بعدها لمقهى شعبي مجاور "مقهى رامي" وسط ترحيب من أهالي الحي والتفافهم حوله لالتقاط الصور التذكارية.









وأكد شهود العيان، حضور مبارك في سيارة سوداء برفقة شخصين ولكن دون حراسة، بحسب اليوم السابع.

لم يكن ذلك هو الظهور الشعبي الأول لنجل الرئيس الأسبق، حيث أصر مبارك على تقديم واجب العزاء في وفاة والد لاعب الكرة المصري محمد أبو تريكة في فبراير/شباط 2017، معلقاً على سبب حضوره بأنه "واجب.. وليس حباً في الظهور" مضيفاً "لا سياسة في الموت"، بينما لم يتمكن نجم الكرة المصرية من حضور عزاء والده بالقاهرة، وقرر تلقي العزاء في قطر.

وفيما أسماه معلقون "قمة الربيع العربي" في مباراة ودية بين منتخبي مصر وتونس في يناير/كانون الثاني 2017 بإستاد القاهرة الدولي، كان ظهور نجلي مبارك علاء وجمال لافتاً للأنظار، خاصة أن آخر ظهور في نشاط كروي كان في 2010 قبل اندلاع ثورة يناير 2011، وكان حضورهما في مقاعد الجماهير ودون حراسة.

يشار إلى أن مبارك تم الإفراج عنه في 2015، وذلك بعد قرار محكمة الجنايات المصرية بإخلاء سبيل الشقيقين علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية وذلك بعد انقضاء مدة حبسهما في الحكم الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات.