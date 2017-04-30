كوريا الشمالية تهدِّد إسرائيل بـ"عقاب لا يرحم"

هددت كوريا الشمالية، أمس السبت 29 أبريل/نيسان 2017، إسرائيل، بعد تصريحات لوزير دفاع تل أبيب أفيغدور ليبرمان، مست "شرف القائد العظيم".

ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، فقد هددت بيونغ يانغ إسرائيل بما وصفته بـ"عقاب لا يرحم"، حسب بيان لوزارة الخارجية الكورية.

وعن تصريحات ليبرمان قالت بيونغ يانغ: "الحديث يدور عن كلمات غير مسؤولة واتهامات تتناقض وقيم دولتنا. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية بحماية من الولايات المتحدة".

وأضافت إن "إسرائيل دولة تشكل عائقاً في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل مناطق عربية، وتنفذ جرائم ضد الإنسانية".

وتابعت قائلة "وجهة نظر كوريا الشمالية، دوماً تقوم على العدالة والسلام، لذلك موقفنا واضح تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هو أن الفلسطينيين على حق في نضالهم لنيل حقوقهم في الأراضي المحتلة، وإقامة دولتهم الخاصة بهم".

وكان ليبرمان قد وجه انتقادات لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في مقابلة قبل أيام، ووصفه بأنه حليف للرئيس السوري بشار الأسد، ووصف قادة كوريا الشمالية وإيران وسوريا وحزب الله بـ"المتطرفين والمجانين" الذين هدفهم هو "تقويض الاستقرار في العالم".