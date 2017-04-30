في أكبر معركة بتاريخ الملاكمة البريطانية.. جوشوا يهزم كليتشكو ويحسم بطولة العالم للوزن الثقيل

أبدع أنطوني جوشوا في واحدة من أروع الليالي في تاريخ الملاكمة البريطانية بعدما أوقف منافسه الأوكراني فلاديمير كليتشكو في الجولة 11 ليتوَّج بلقب بطولة العالم للملاكمة لوزن الثقيل أمام 90 ألف متفرج في إستاد ويمبلي في لندن أمس السبت.

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وحقق جوشوا الذي لم يتعرض لأي خسارة في مسيرته انتصاراً رائعاً على أرضه أمام كليتشكو (41 عاماً) بطل العالم مرتين في الجولة 11 وقبل الأخيرة قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذ كليتشكو من المزيد من اللكمات.

وشهد النزال، الذي حظي بإشادة كأبرز نزال في حلبة بريطانية، أكبر حشد جماهيري في بريطانيا منذ 78 عاماً ونجا جوشوا خلاله من أول ضربة قاضية في مسيرته الاحترافية في الجولة السادسة.

وفي الجولة الخامسة المثيرة أسقط جوشوا منافسه أرضاً لكن كليتشكو قاوم ليواصل التنافس بشكل مذهل.

وبدا أن الملاكم المخضرم أوفر حظاً في الفوز بعدما تحدى فارق 14 عاماً مع جوشوا في الجولات التالية لكن الملاكم البريطاني حسم النزال بشكل رائع ليرفع رصيده إلى 19 انتصاراً في مشواره.

وقال جوشوا أمام الجمهور المتحمس "ماذا يمكنني القول؟ 19 نزالاً دون هزيمة في ثلاثة أعوام ونصف عام بمسيرتي. لست مثالياً كما قلت سابقاً لكنني أحاول".

وأضاف "كما هو الحال في الملاكمة تترك الغرور على الباب وتحترم المنافس لذا تحية كبيرة لفلاديمير كليتشكو".

وقال كليتشكو الذي خسر للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام تايسون فيوري قبل 17 شهراً والتي أعقبت 11 عاماً بدون خسارة "الرجل الأفضل فاز الليلة وهذا حدث هائل في الملاكمة".