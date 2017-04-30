مقتل إيرانيين بالرصاص في إسطنبول.. ملثَّمون نزلوا من سيارة دفع رباعي وأطلقوا عليهما النيران

قتل إيرانيان في إسطنبول في وقت متأخر السبت 29 أبريل/نيسان 2017 بنيران مسلحين ملثمين فتحوا النار على سيارتهما، بحسب ما أفادت وكالة دوغان التركية للأنباء.

والإيرانيان، اللذان تم التعريف عنهما بأنهما س.ك وم.م، كانا يسافران بسيارتهما الفاخرة في منطقة مسلك الراقية في الجانب الأوروبي من المدينة، عندما اعترضت سيارة رباعية الدفع طريقهما، وفق ما أشارت دوغان.

ولفتت الوكالة إلى أن المهاجمين ترجلوا من سيارتهم وفتحوا النار.

وتوفي س.ك على الفور متأثراً بجروحه، فيما توفي م.م لاحقاً في المستشفى. ولاذ المهاجمون بالفرار، وفق التقرير.

ولم ترد معلومات فورية في التقارير التركية عن الهوية الكاملة للقتيلين.