كم يتقاضى جيمس بوند وميراندا بريستلي الحقيقيان؟ هذه رواتب أشهر شخصيات السينما في الواقع
هاف بوست عربي
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هل تساءلت يوماً: كم سيكون راتب العميل 007 جيمس بوند، لو كان شخصية حقيقية تقوم بعملها تحت إدارة المخابرات البريطانية MI6؟
هناك فرق شاسع بين الأجور الهائلة التي تقاضاها الممثلون الذين قدّموا دور هذه الشخصية على الشاشة، والراتب المتواضع الذي كان بوند سيتقاضاه من إدارة المخابرات البريطانية التي يعمل تحت إمرتها باعتباره موظفاً حكومياً بالدرجة الأولى.
موقع Bizdaq التسويقي أجرى بحثاُ فريداً من نوعه نشره موقع Business Insider ، عن متوسط رواتب شخصيات خيالية شاهدناها في أعمال تليفزيونية وسينمائية، دون أن يخطر ببالنا أن نسأل عن دخل الشخصية المادي.
وتصدرت الشخصية الخيالية لميراندا بريستلي، رئيسة تحرير مجلة الموضة Runway، التي أدتها عام 2003 الممثلة الأميركية ميريل ستريب، في الفيلم الكوميدي الشهير The Devil Wears Prada، القائمة براتب قدره 2 مليون دولار سنوياً.
تلتها شخصية ليز ليمون الخيالية في مسلسل 30Rock التي أدتها الممثلة الكوميدية الأميركية تينا فيي، براتب قدره 1.1 مليون دولارسنوياً، بصفتها تعمل بوظيفة الكاتبة الرئيسية لبرنامج تليفزيوني في شبكة بث معروفة.
وبالعودة إلى جيمس بوند، فقد قدّر الموقع المذكور راتبه بـ101.093 دولار أميركي سنوياً، وهو رقم قد تظن أنه كبير، لكنه ليس كذلك إذا أخذنا في الاعتبار ما يتعرض له بوند من مخاطر.
راتب بوند أعلى بقليل من راتب شخصية عالَم الفيزياء النظرية شيلدون كوبر التي يؤديها الممثل الأميركي جيم بارسون في مسلسل The Big Bang Theory وأقل قليلاً من شخصية عالم الأنثروبولوجيا روس غيلر في مسلسل Friends.
مايكل سكوت - مدير مبيعات إقليمي
قام بدوره الممثل الأميركي ستيف كاريل في المسلسل الكوميدي The Office
حصل مايكل على أجور مجزية كمدير في شركة Dunder Mifflen لتوزيع الورق، لكنه ارتكب بعض الأخطاء السخيفة في إدارة أمواله فانتهى به الأمر بإعلان الإفلاس رغم تقاضيه ما يزيد على 78.000 دولار.
والتر وايت - أستاذ كيمياء بمدرسة ثانوية
قام بالدور الممثل الأميركي برايان كرانستون في العمل التليفزيوني الشهير Breaking Bad
باعتباره مدرساً لمادة الكيمياء بمدرسة ثانوية، يمكن لوالتر وايت أن يتقاضى أقل من 65 ألف دولار سنوياً، وهو مبلغ ليس سيئاً بالنسبة للأميركي المتوسط ، لكن هذا المبلغ جد زهيد إذا قارناه بما يمكن أن يَجنيه خبير في إنتاج مخدر الميثامفيتامين.
شيلدون كوبر - كبير علماء الفيزياء النظرية
يقوم بدوره الممثل جيم بارسون في مسلسل The Big Bang Theory
معروف عن شيلدون أن ما يقوم به من عمل ليس من أجل المال فحسب، ولكن هذا لا يعني أنه لا يتقاضى راتباً كبيراً يصل إلى 100.000 دولار، هو لا يحتاج لكسب الكثير من المال لتلبية كل حاجاته ويشبع رغباته من متجر الكتب الهزلية!
دون درابر - يقود فريق تصميم الإعلانات
قام بدوره الممثل الأميركي جون هام في مسلسل Mad Men، يرجح أن يصل الراتب الحالي لدون درابر في مؤسسة Sterling Cooper للإعلانات، إلى ما يقرب من 115.000 دولار.
هومر سيمبسون - مفتش سلامة
رغم عدم كفاءته إلى حد كبير، يتقاضى هومر سيمبسون راتباً يعتبَر فوق المتوسط وهو 50.000 دولار في السنة.
ليزلي نوب - المديرة الإقليمية للحديقة الوطنية - مصلحة منطقة الغرب الأوسط
تؤدي الممثلة الأميركية إيمي بولر الدور في مسلسل Parks and Recreation
يصل راتب ليزلي إلى 51.000 دولار في السنة لعملها مديرة إقليمية، لكنها تعتبِر الوظيفة مرحلة انتقالية في طريقها لتصبح المديرة العامة.
رون بورغندي - مقدم برامج تليفزيونية وأخبار
قام بالدور الممثل الكوميدي ويل فاريل في فيلم Anchorman: The Legend of Ron Burgundy.
كمقدم برامج تليفزيونية، قد يحصل رون بورغندي على راتب 83.000 دولار أميركي في السنة.
روس غيلر عالم الأنثروبولوجيا وأستاذ جامعي
قام بدوره الممثل الأميركي ديفيد شويمر في مسلسل Friends، يستطيع روس بوظيفته عالم حفريات وأستاذ جامعي كسب أكثر من 100.000 دولار سنوياً في الواقع.
شارلوك هولمز- مُخبر
قد يكون واحداً من أكثر المحققين شهرة في العالم، لكن المحققين الخاصين في المملكة المتحدة يتقاضون أجوراً زهيدة على نحو مذهل، فراتبه لا يتجاوز الـ32.000 ألف دولار.
ماريو - سبّاك
إذا انتقل ماريو من إيطاليا إلى أميركا والقيام فعلاُ بعمل السباكة، فقد يكسب ماريو 46.000 دولار في السنة، عدا ما يمكن أن يكسبه من نشاطاته الجانبية؛ مثل: سباق العربات، وكلاعب للتنس، وطبيب، ولاعب أولمبي.
ترافيس بيكل - سائق تاكسي في نيويورك
لعب الدور الممثل روبرت دي نيرو في فيلم Taxi عام 1976 كسائق سيارة أجرة في نيويورك، يمكن لترافيس أن يحصل على مبلغ متواضع في حدود 35.000 دولار في السنة، وهو أحد أدنى الرواتب بهذه القائمة.
إلين ريبلي - ملازم أول
لعبت دورها الممثلة سيغورني ويفر في سلسلة أفلام Alien
رغم عملها ملازماً أول ومستشارة لدائرة البحوث التابعة لسلاح البحرية الأميركي، وكان لها الفضل الأكبر في صد هجوم الكائنات الفضائية على الأرض، فإن راتبها لا يتجاوز الـ79.223 دولار.
إنديانا جونز - أستاذ تاريخ وعالم آثار وأنثربولوجيا
تسافر هذه الشخصية الثرية، في جميع أرجاء العالم بحثاً عن الآثار النادرة وفهم ألغاز الحضارات، ويبدو أنه يتمتع بعيش كريم بفضل هذا النشاط، فهو يتقاضى 82.202 دولار، ولا يشكل المال إلا جزءاً من هذه المتعة؛ لأن الأمر بالنسبة لإنديانا يتعلق بالثروة والمجد.