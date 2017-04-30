كم يتقاضى جيمس بوند وميراندا بريستلي الحقيقيان؟ هذه رواتب أشهر شخصيات السينما في الواقع

هل تساءلت يوماً: كم سيكون راتب العميل 007 جيمس بوند، لو كان شخصية حقيقية تقوم بعملها تحت إدارة المخابرات البريطانية MI6؟

هناك فرق شاسع بين الأجور الهائلة التي تقاضاها الممثلون الذين قدّموا دور هذه الشخصية على الشاشة، والراتب المتواضع الذي كان بوند سيتقاضاه من إدارة المخابرات البريطانية التي يعمل تحت إمرتها باعتباره موظفاً حكومياً بالدرجة الأولى.

موقع Bizdaq التسويقي أجرى بحثاُ فريداً من نوعه نشره موقع Business Insider ، عن متوسط رواتب شخصيات خيالية شاهدناها في أعمال تليفزيونية وسينمائية، دون أن يخطر ببالنا أن نسأل عن دخل الشخصية المادي.

وتصدرت الشخصية الخيالية لميراندا بريستلي، رئيسة تحرير مجلة الموضة Runway، التي أدتها عام 2003 الممثلة الأميركية ميريل ستريب، في الفيلم الكوميدي الشهير The Devil Wears Prada، القائمة براتب قدره 2 مليون دولار سنوياً.

تلتها شخصية ليز ليمون الخيالية في مسلسل 30Rock التي أدتها الممثلة الكوميدية الأميركية تينا فيي، براتب قدره 1.1 مليون دولارسنوياً، بصفتها تعمل بوظيفة الكاتبة الرئيسية لبرنامج تليفزيوني في شبكة بث معروفة.

وبالعودة إلى جيمس بوند، فقد قدّر الموقع المذكور راتبه بـ101.093 دولار أميركي سنوياً، وهو رقم قد تظن أنه كبير، لكنه ليس كذلك إذا أخذنا في الاعتبار ما يتعرض له بوند من مخاطر.

راتب بوند أعلى بقليل من راتب شخصية عالَم الفيزياء النظرية شيلدون كوبر التي يؤديها الممثل الأميركي جيم بارسون في مسلسل The Big Bang Theory وأقل قليلاً من شخصية عالم الأنثروبولوجيا روس غيلر في مسلسل Friends.